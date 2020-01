 Whitney Houston y Depeche Mode entrarán al Salón de la Fama del Rock & Roll

The Doobie Brothers, Nine Inch Nails, The Notorious B.I.G. y T. Rex también ocuparán un lugar en este emblemático espacio ubicado en Ohio (EE.UU.), después de que hayan vencido en una votación que incluyó a 16 candidatos.

Whitney Houston era candidata por primera vez a entrar en el Salón de la Fama del Rock and Roll, al igual que The Doobie Brothers, The Notorious B.I.G. y T. Rex.

En el caso de Depeche Mode, la banda ha conseguido el preciado reconocimiento en su tercera candidatura.

El requisito fundamental para poder acceder a este prestigioso club estipula que la primera grabación del artista o banda en cuestión debe haberse editado al menos hace 25 años.

Más de mil personas, que incluyen a historiadores, miembros de la industria musical e integrantes del Salón de la Fama del Rock & Roll, votaron para escoger a los premiados de 2020.

Entre las aptitudes y logros que valoraron se encuentran la influencia de los candidatos en otros intérpretes, su legado y la profundidad de sus trabajos, así como su capacidad de innovación y superioridad en estilo y técnica.

Más de 320 artistas han sido reconocidos por el "Hall" desde 1986, que celebrará una ceremonia el 2 de mayo en Cleveland (Ohio, EE.UU.) y que por primera vez retransmitirá por televisión el canal HBO.

Def Leppard, Janet Jackson, Radiohead, Roxy Music, Stevie Nicks, The Cure y The Zombies fueron los siete artistas y conjuntos que se impusieron en la última votación del Salón de la Fama del Rock & Roll y que, de esta forma, entraron en 2019 en esta institución.

EFE / MV