 Venezolanos le ponen música a la cuarentena italiana

En Italia por la cuarentena impuesta para disminuir la propagación del Coronavirus, se ha vuelto tradición que muchos vecinos salgan de sus balcones e interpreten algunas canciones y para sorpresa de algunos, este fin de semana, un trompetista empezó a tocar la obra maestra de nuestro paisano Hugo Blanco, “Moliendo Café”. #quédateencasa