 Una venezolana sueña con unir a hispanos de Florida

Thamara Bejarano es hija de comunicadores: periodista la madre y locutor el padre.

Ella tiene formación académica como comunicadora: “Soy publicista y egresada como comunicadora social de la Universidad Central de Venezuela (UCV) con una maestría en gerencia de educación audiovisual de la Escuela de Cine y Televisión de la Universidad Metropolitana. Fui profesora por concurso de oposición de la UCV en la cátedra de cine y ejercí un par de años en Últimas Noticias antes de su cambio de línea editorial”.

En su ejercicio como profesora de cine en la UCV vivió un incidente que la llevó a salir de Venezuela.

--Sin entrar en detalles te puedo decir que mi aula en la Escuela de Comunicación de la UCV siempre fue espacio abierto para el debate y el pensamiento crítico… algunas personas bastante violentas no estaban de acuerdo con eso…Cine es una materia obligatoria… tuve un estudiante que formaba parte de uno de los grupos del gobierno y por más oportunidades que se le dieron y por más flexible y abierta que yo soy, hay que cumplir con lo establecido, ese estudiante no cumplió y comenzó una guerra bastante violenta contra mi persona y contra quienes estaban cerca de mí. Y aunque nunca, nunca, nunca me había planteado irme de Venezuela mi círculo íntimo prácticamente me obligó. Lo que me terminó de convencer fue que ya estaban dañando a quienes estaban cerca de mí… tuve que pensarlo y aquí estoy.

En Orlando, Thamara ha tenido varios trabajos mientras espera decisión en su solicitud de asilo:

-- Hace uno o dos años estuve como gerente de comunicaciones en una oficina de abogados… Trabajé un par de años como asistente de dirección y actriz en Mad Cow Theatre un teatro americano que tiene más de 20 años. Ellos tenían una programación en español que dirigía una amiga argentina. Se concentraba en teatro clásico. Trabajé para la parte en español y la parte en inglés. Ya no existe esa programación pero quedan los lazos y muchos de los que pasamos por ahí estamos construyendo un proyecto que se llama Prolífica del cual ya hablaremos. Eso lo comparto con algo más terrenal como es el reparto a domicilio.

Como compromiso personal para el 2020, Thamara se propuso enfocarse en “lo que me gusta y lo que siempre me ha gustado: el arte. Especialmente la idea de masificar el concepto de arte y desmitificar la idea que la cultura es algo exclusivo para personas disfrazadas de pingüinos y enjoyados… Creo que la cultura es todo lo que hacemos y lo que nos define. De manera que sobre esa base decidí dedicar las 24 horas del día de mi vida a desarrollar proyectos artísticos que me entusiasman”.

Uno de esos proyectos surgió en enero de 2019. Se trata de Open Scense (Escena Abierta): “es una organización sin fines de lucro que pretende servir de puente entre las diferentes comunidades hispanas que hacen vida en la Florida Central, donde hay muchas comunidades hispanas que funcionan como islas. Cada comunidad parece que tuviera un muro alrededor… y yo me dije: todos hablamos el mismo idioma y eso es lo que nos conecta y creo que eso nos permite desarrollar cosas muy lindas".

“El comienzo no fue fácil porque establecer puentes entre islas ha sido un reto gigantesco. Especialmente porque ha sido un esfuerzo individual tratar de colectivizar acciones desde mi persona sin tener detrás una institución, una empresa, un músculo económico que ayude. Es algo cuesta arriba pero creo que vale el esfuerzo, que vale cada minutos que le imprimo en alcanzar mi objetivo”.

Sembrando la semilla

Precisa Thamara, que desde el comienzo, Open Scene ha sido el motor para desarrollar “proyectos gigantescos como un Festival Internacional de Teatro que no hay en Estados Unidos, menos en Florida… pude avanzar en varios aspectos… Internacionalmente todo maravilloso pero aquí las autoridades locales, los permisos… fue algo titánico y desistimos… afortunadamente porque con la pandemia hubiera sido una absoluta demencia tamaña inversión. Paralelamente a eso estuve reuniéndome con personas ligadas a los medios artísticos más representativos de aquí y con figuras políticas con la finalidad de sembrar la semilla, la idea de crear un ateneo de Orlando, un teatro, un espacio… Aquí en Orlando no existe un teatro, un espacio donde se pueda ver obras en español… ni siquiera un cine para ver películas es español. La creación de ese espacio ha sido un sueño maravilloso”.

El primer proyecto que se materializó con Open Scene fue “Mad House”

"Mad House o manicomio en español, fue una presentación que montamos para Immerse Fest 2019 un festival bastante grande que se celebró en octubre del año pasado. Fue algo maravilloso. Construimos como la sala de un manicomio en pleno centro de Orlando y a través de una ventana el público podía ver lo que ocurría en este 'manicomio'. Era una mezcla de poesía, de música y de video, con actores en vivo. La obra era una invitación a la reflexión: quién es el verdadero loco en este mundo"

--Luego nos presentamos en otro festival que está naciendo, se llama Fusion Fest donde presentamos Blending. Fue un montaje bastante sencillo pero muy ambicioso desde el punto de vista conceptual. Es un recorrido por la historia de las raíces de la humanidad desde la creación hasta un escenario post renacimiento de un nuevo hombre. Todo contado a través de música.

"Y en abril, cuando íbamos a estrenar Limbo y Señoras por favor dos obras escritas por mi, cargadas de humor negro… llegó la pandemia y la crisis mundial. Por eso tuve que reorientar los esfuerzos al mundo digital y lo primero que hicimos fue una adaptación de Casa de Muñecas".

"Es una obra de Henrik Ibsen y la convertí en una miniserie de nueve capítulos transmitidos vía streaming.

Algo parecido hice con Prolífica, que la escribí hace dos años. Originalmente era un musical, pensada para ser estrenada en un teatro, con música en vivo. Prolífica busca presentar lo más importante de la hispanidad. Para adaptarla a la nueva situación dividí la obra tomando en cuenta que son 20 países, comenzando por España luego desde Argentina hasta Venezuela por orden alfabético.

Así cada martes presentamos un país.

Thamara hace un balance de los que ha sido Prolífica y afirma que "ha sido una experiencia bellísima, con un trabajón enorme pero ha tenido gran receptividad. Los artistas que participan están encantados con el proyecto. Es gratis, nadie recibe dinero por lo que hace… es un recorrido semanal en el que se mezcla poesía, paísajes, sabores… es como una ventanita para poder conocer nuestras raíces latinas que para mí son prolíficas, algo maravilloso, inmesurable".

En el proyecto participan unos 20 artistas… "Yo dirijo, edito… lo hago todo, pero lo hago con muchísimo amor y muchísimo placer. Es divino ver cada semana cómo se transforman estos textos en las voces de los artistas que están colaborando."

Es el sueño de artistas que esperan ver la unidad de una gran comunidad de hispanos en Florida, con un Ateneo con obras en español. @erondoni

Enrique Rondón Nieto- Informe21