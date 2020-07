 Un niño que quiere animar a la Reina Isabel durante la pandemia

Nos sentimos felices cuando alguna persona en cualquier parte del mundo muestra afecto o preocupación por nuestra condición o nuestro estado de salud. En este caso, Actualidadrt nos relata un hermoso evento de un niño que decidió dirigirle un gesto de cariño a la Reina Isabel II

Timothy Madders, británico de 7 años quiso animar a la reina Isabel II durante su aislamiento en el Castillo de Windsor en plena cuarentena, y le envió una amable carta con un juego personalizado titulado 'Búsqueda de palabras de felicidad'.

Madders, de Billericay (Essex) temía que la monarca pudiera sentirse triste o sola durante el encierro, por lo que decidió esconder en su sopa de letras palabras como 'familia', 'vacaciones', 'sonrisa' y 'abrazo'.

