 “Thor 4”: Los Guardianes de la galaxia aparecerán en la nueva película de Marvel

"Thor: Love and Thunder" reunirá a personajes del Universo Cinematográfico de Marvel (UCM). Como se recuerda, en el final de “Avengers: Endgame” se vio que Thor continúa su camino junto a los Guardianes de la galaxia, pero Star-Lord todavía disputaba su cargo como líder con el Dios del trueno informa RPP.

Inicialmente, “Guardianes de la galaxia Vol. 3” estaba prevista para ser estrenada antes que la cuarta entrega de “Thor”. No obstante, fue retrasada tras el despido del director James Gunn, quien posteriormente estuvo a cargo de “The Suicide Squad” y, tras ello, anunció su regreso al proyecto de Marvel.

Los planes parecen haber cambiado, debido a que el cameo sucederá en la esperada película protagonizada por Chris Hemsworth. En una entrevista para Comicbook, el actor Vin Diesel, voz de Groot, reveló que se incluirán algunos Guardianes de la Galaxia en la cinta "Thor: Love and Thunder".

“Estoy entusiasmado y esperando por mi amigo James Gunn para para sacarla fuera del campo (home run). Se encargó de ‘The Suicide Squad’, por lo que ya está por embarcarse”, contó el actor de “Rápidos y furiosos” sobre la próxima película centrada en los Guardianes de la galaxia.

En ese sentido, comentó que la cinta dirigida por Taika Waititi incluirá la participación del equipo galáctico. “‘Thor’ también, el director me habló sobre que ‘Thor’ incorporará a algunos Guardianes de la galaxia. Eso será muy interesante, nadie lo sabe, tal vez no he debido decirlo”, agregó.

Cabe destacar que Waititi también escribirá el guion de la próxima entrega de “Thor” y, como se dio a conocer en la pasada Comic-Con de San Diego, Natalie Portman regresará a su rol como Jane Foster.

En la película de Marvel se narrará la historia de cómo la joven astrónoma se convertirá en la Diosa del trueno. Ahora se sabe que los famosos Guardianes de la galaxia también tomarán un papel en esta intrigante historia.

Informe21 / MV