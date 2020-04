 Stellan Skarsgard se suma a la serie de “Star Wars” liderada por Diego Luna

El medio especializado Variety aseguró este jueves que Skarsgard está a punto de cerrar su compromiso con esta serie de televisión de Disney+ donde también participará el actor estadounidense Kyle Soller.

Skarsgard es un intérprete muy requerido en el panorama internacional, especialmente por su versatilidad en papeles secundarios, y viene de triunfar con "Chernobyl", que le dio este año el Globo de Oro al mejor actor de una serie limitada o una película televisiva.

Su carrera incluye cintas como "Breaking the Waves" (1996) de Lars Von Trier, "Good Will Hunting" (1997) de Gus Van Sant y las sagas de "Pirates of the Caribbean" y "Mamma Mia!".

También ha formado parte del universo cinematográfico de Marvel interpretando a Erik Selvig, un científico perteneciente a la trama sobre Thor (Chris Hemsworth).

Por su parte, a Kyle Soller se le ha podido ver en las producciones televisivas "Brexit" y "Poldark".

Diego Luna, que lideró junto a Felicity Jones la cinta "Rogue One: A Star Wars Story", será el protagonista de esta nueva serie que ahondará en la historia del miembro de las fuerzas rebeldes Cassian Andor.

"Regresar al universo 'Star Wars' es muy especial para mí", dijo el mexicano en noviembre de 2018 cuando se anunció este proyecto.

"Tengo muchos recuerdos del genial trabajo que hicimos juntos y las relaciones que hice durante el viaje. Tenemos una fantástica aventura por delante y este nuevo y excitante formato nos da la oportunidad de explorar el personaje de forma más profunda", añadió.

Tony Gilroy, uno de los guionistas de "Rogue One", es uno de los principales cerebros detrás de esta serie.

Disney cosechó un gran éxito con "The Mandalorian", la primera serie no animada de "Star Wars" y que, con el chileno Pedro Pascal como estrella, fue la punta de lanza del lanzamiento el pasado noviembre de la plataforma digital Disney+.

El gigante de Mickey Mouse está trabajando en otras producciones televisivas sobre "Star Wars" como una serie sobre Obi-Wan Kenobi que encabezará Ewan McGregor.

EFE / MV