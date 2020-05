 Simón López y su Neo Big Band cumple 5 años y lanza dos discos

Con motivo de cumplirse cinco años de su irrupción en el ámbito musical venezolano, Simón López y su Neo Big Band lanzará, en los próximos días, dos discos , compuestos por clásicos con el sonido característico de esta potente expresión rítmica, que son los que forman una parte apreciable de su repertorio habitual en las más de 200 presentaciones que a lo largo de todo este tiempo ha realizado en diferentes países de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa.

Además de ser cantante de probadas condiciones vocales e interpretativas, Simón López es también un emprendedor con buen olfato para detectar lo que pueda ser atractivo en el cada vez más dinámico negocio de la música. De allí los buenos resultados obtenidos por su agrupación, inspirada en el sonido de las big bands que surgieron a mediados de la década de 1920 y están indisolublemente ligadas a la expansión del jazz, aunque con el tiempo fueron abarcando otros géneros musicales, una fórmula de eterna vigencia.

“He trabajado mucho en Venezuela, Francia, Italia, Colombia, República Dominicana y México. También en Estados Unidos, en eventos públicos y privados, así como en grandes festivales del género, como la Caracas Big Band Nights en 2017 y luego en su edición navideña, la Christmas Big Band Night. Además hicimos una presentación importante en la Gala by Iskia, que congregó a un público muy numeroso y conocedor en Caracas” , relata este vocalista que a sus 39 años ha tenido un intenso recorrido como cantante, vocación heredada de su madre, la intérprete de música venezolana María Teresa Chacín , integrante a su vez de una familia de eminentes artistas.

-¿De dónde surge tu inclinación por el formato Big Band?

-Siempre me gustó este género y todos los ritmos que se le asocian, como el jazz y el swing. Desde muy pequeño soy un apasionado de Frank Sinatra, Tony Bennett, Nat King Cole, Paul Anka, Lena Horne, Ella Fitzgerald y otros de sus exponentes o cultores, todos verdaderos clásicos. Por mi familia, he estado rodeado de música siempre, y entre todas las cosas que escuchaba la fascinación que sobre mí ejercía el sonido big band era muy especial . Me gusta, y mucho, la música venezolana, por mi mamá, que también he cantado siempre, pero al decantarme con los años me he inclinado entusiasta y decididamente por el sonido que ahora difundo a través de mi Neo Big Band. Mi amigo, Andrés Briceño, docente del Sistema Nacional de Orquestas y director de la Simón Bolívar Big Band Jazz, me ayudó a conformar mi orquesta.

-¿Qué balance haces de estos cinco años con tu big band?

-Para sorpresa nuestra, el proyecto gustó mucho más de lo que habíamos previsto. A estas alturas estoy muy satisfecho con los resultados , nunca pensé que la receptividad que he tenido pudiera haber sido tan contundente. Ya hemos realizado numerosas presentaciones, dentro y fuera de Venezuela, lo que nos ha animado a grabar no uno, sino dos discos, que ya estaban listos cuando se presentó la emergencia del coronavirus, pues los grabamos entre 2016 y 2018 entre Caracas y Miami, pero que lanzaremos simultáneamente a finales de mayo o principios de junio, vía descargas en Spotify y más adelante en físico.

-Trabajé intensamente en la producción de estos dos discos -continúa el artista-, con el decidido e invalorable apoyo de Andrés Briceño como director musical , para así garantizar un sonido todo lo potente y vigoroso que requiere una grabación de esta envergadura.

El repertorio de ambas grabaciones es atrayente, con temas de permanente vigencia , como New York New York, The way you look tonight, Call me Irresponsible, For once in my life, The lady is a tramp, Fly me to the moon, I got you under my skin, My way y All of me, entre otros que son auténticos emblemas de esta expresión . “Básicamente, es una muy representativa selección de los temas clásicos que componen nuestro repertorio habitual”, expresa el líder de la Simón López Neo Big Band, quien también anuncia que en 2021 desarrollará otro proyecto discográfico, que supone un verdadero reto :

-Nuestro tercer disco será de canciones latinoamericanas versionadas en big band, algo inédito . Estamos preparándolo concienzudamente. Allí incluiremos, por supuesto, creaciones de compositores venezolanos, como Chelique Sarabia, Simón Díaz y Aldemaro Romero , las que más puedan adaptarse a este sonido. Nuestros dos primeros discos son en inglés, pero este sería en español.

Hitos de una carrera

-Simón López dio sus primeros pasos artísticos como solista del grupo de gaitas del colegio Emil Friedman .

-En 1997 interpretó el papel principal en el musical The Sound of Music .

-En 1998, como integrante del quinteto Frenesí, grabó un recopilatorio con versiones de éxitos de artistas hispanoamericanos .

-Entre 1999 y 2007 se fogueó como cantante principal de Tártara , popular agrupación que en la época animó incontables bailes en las noches caraqueñas.

- Su primera oportunidad discográfica como solista fue en la balada pop , con un álbum producido por Carlos Escalona y Juan Cristóbal Mancheño, del que sonó el tema Culpable, objeto de un videoclip que grabó en Miami con la actriz Gabriela Vergara.

Aquilino José Mata- Informe 21