 Sacha Baron Cohen “mata” al coronavirus a golpes con una sartén

El tráiler muestra al protagonista, Borat Sagdiyev, que se encuentra visitando EEUU en una "misión secreta" y mientras camina por las calles varios transeúntes los reconocen, algo que parece no ser del todo de su agrado.

La trama de la película grabada recientemente también incluye la actual pandemia del coronavirus y una de las escenas que no han pasado desapercibidas es justamente cuando Borat golpea una sartén contra una pared de madera en un intento de acabar con el microorganismo infeccioso.

Jagshemash. If you see only one moviefilm this year, please see the only one that got made - mine.

Great success! Please, you look. Chenquieh. pic.twitter.com/ygtv4RT4GG

— Sacha Baron Cohen (@SachaBaronCohen) October 1, 2020