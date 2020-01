Desde el momento en que se conoció su rol como el nuevo Batman y tras la polémica interpretación de Ben Affleck como el "Caballero de la noche", Robert Pattinson enfrenta un gran temor: el fracaso de la película de Matt Reeves.

En una entrevista con The Guardian, Pattinson bromeó con tener un plan B en la industria de la pornografía en caso de que su actuación en 'The Batman' no funcione.

"En las tres o últimas cuatro películas he tenido escenas de masturbación. Lo hice en High Life, lo hice en Damsel y The Devill All the Time", recordó el intérprete sobre sus últimos proyectos.

Por ahora, el actor continúa su preparación para encarnar a Bruce Wayne en 'The Batman', cinta que llegará a los cines el próximo 24 de junio de 2021 y que cuenta además con Zoe Kravitz, Paul Dano y Jeffrey Wright.

