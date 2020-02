 Residente actuará junto a la Filarmónica de Los Ángeles el 7 de marzo

Residente hizo el anuncio este sábado por medio de un video publicado en su cuenta de Instagram en el que destaca su próxima actuación en Los Ángeles.

"Este 7 marzo voy a estar tocando todas mis canciones junto a la Filarmónica de los Ángeles en LA y la orquesta va a estar dirigida, nada más y nada menos, que por Gustavo Dudamel, así que van a estar todas mis canciones desde el principio hasta ahora junto a la Filarmónica de Los Ángeles", subrayó el artista en referencia al director venezolano.

Este 7 de marzo estaré tocando junto a la filarmónica de Los Angeles dirigida por @gustavodudamel Residente makes his Walt Disney Concert Hall debut with Gustavo Dudamel and the LA Phil on March 7. @LAPhil pic.twitter.com/4GQG7KRIEM

— Residente (@Residente) February 8, 2020