 "Rencor Tatuado", la historia de una vengadora contra abusadores sexuales

"Tristemente creo que es el momento idóneo para la película. Necesitamos hablar de esto, las mujeres estamos reclamando nuestros espacios. Estábamos acostumbradas a girar y a movernos dentro de este sistema opresor y desigual. Es un momento coyuntural en México", opinó Lein.

Aída, interpretada por Lein, es una misteriosa justiciera que, en la ingobernable Ciudad de México de los años 90, acoge a mujeres que fueron violadas, seduce a sus agresores, los droga y los tatúa para que recuerden siempre lo que hicieron.

La película está rodada en blanco y negro y al estilo de la novela negra, ya que el director, Julián Hernández, creó la cinta a partir de un guión de Malú Huacuja del Toro, escritora de este género.

Solamente hay escenas a color en los "flashbacks" a la vida pasada de Aída, quien también sufrió abusos sexuales y no logra superarlos.

Aunque la historia gira en torno a la vengadora, también se cuentan historias de cinco mujeres diversas que muestran su lado oscuro, sus miedos e incluso complicidad con los abusadores, a la vez que dejan ver su lado solidario.

"Hice investigación: cada noticia que salía la recortaba para sumergirme en la mente de Aída. Lo que más me gusta de ella es su valentía porque a mí me falta un poco eso. También me costó entender sus decisiones. Creo que yo haría cosas más duras, pero ella no porque al final más que la venganza busca la justicia", detalló la actriz nacida en Bilbao (España) pero residente en México desde los 10 años.

Lein considera que Aída es una heroína pero también una antiheroína, ya que finalmente se muestra como una mujer de carne y hueso que comete sus errores, por lo que convertirse en heroína es la única manera que encuentra de seguir sobreviviendo.

Asimismo, Lein comentó que la película refleja lo que ella considera que hay que hacer ante el machismo y el sistema "opresor": "No quedarnos calladas".

"El ambiente está caldeado y la gente en redes sociales muy agresiva contra un muy mal entendido feminismo. Hay una fantasía masculina de que feministas quieren ir castrando hombres por el mundo pero la verdad es que estamos mucho mas preocupadas por adquirir los derechos que merecemos todas las mujeres", opinó.

Además, invitó a las personas que piensan que el feminismo es innecesario a que vean la película, que funciona como "un espejo de lo que es ser mujer cotidianamente".

Dificultades para el cine mexicano

Hernández le propuso la película a Lein hace diez años pero, aunque a lo largo de los años se intentó levantar el proyecto en varias ocasiones, al ser una película independiente que requería bastante presupuesto, no se pudo.

Finalmente, en 2016 se consiguieron los apoyos y se hizo la filmación y el viernes 14 de febrero se estrenará en un circuito de salas independientes en Ciudad de México y algunas otras ciudades del país.

Para luego, previsiblemente en marzo, ofrecerla a través de alguna plataforma de contenido audiovisual bajo demanda.

Esto es, para la actriz, el reflejo de la situación del cine en México. Aunque hay más producción de series y se está promoviendo un tipo de cine comercial muy concreto, "el cine independiente está siendo muy golpeado", opinó.

"Otro problema grande es que los mexicanos no vamos a ver cine mexicano y cuando algo viene de fuera se aplaude. Me ha sorprendido que voy a festivales fuera y por ejemplo, en Francia, me dicen ' ¿qué te parece ser parte de una de las filmografías mas maravillosas del planeta?'. ¡Pero si me cuesta muchísimo vivir del cine!", concluyó. EFE

YS