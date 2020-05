 Overhate grabó canción sobre el coronavirus

Overhate, la banda venezolana de trash metal, vive un buen momento con su tercera producción discográfica, titulada New Beginnings Are Met, ya disponible en las principales plataformas digitales. Una de las canciones de la grabación se titula Our Problem y aborda un tema de gran actualidad, como es el del coronavirus y sus implicaciones

.

Este cuarteto, integrado por Giancarlo Vettor (voz, guitarra), Samir Acosta (bajo), Ronald Del Águila (batería) y Oswaldo Contramaestre (guitarra), siguiendo las regulaciones de quedarse en casa y de llevar música a los hogares de sus fans, acaba de estrenar un nuevo video, correspondiente a otra de las canciones del disco, Never Ending War.

Sobre Our Problem, el cantante Giancarlo Vettor destaca que sobre el coronavirus y su expansión “nosotros, los humanos, somos nuestro mayor problema en todos los aspectos . Fuera del hecho de que se piense que es un virus creado (yo no soy muy fanático de las teorías conspirativas), hay un hecho que ha sido palpable: mucha gente, por no respetar la cuarentena, ha causado focos de infección innecesarios y este tipo de situaciones nos da un panorama de cuán frágiles somos en todos los sentidos. Puedes encontrar mucha desinformación, malas decisiones y malas respuestas, con las naturales consecuencias que se generan de ellas”.

La cuarentena ha servido de inspiración para muchas bandas , que aprovechan el confinamiento para componer, como en el caso de Overhate, que también lo utilizó para grabar el de Never Ending War.

Los caraqueños de Overhate lanzaron su primer disco en 2007, titulado God in a Trench . Luego de presentarse en varios escenarios venezolanos, su segundo larga duración no se hizo esperar en 2011, con Relentless is our Strenght, que también les dio el reconocimiento internacional, al presentarse en el Guayaquil Rock de Ecuador y en el Indieweek Fest de Canadá, además de la gira por India en ciudades como Goa, Hyderabad y Nueva Dehli, siendo el primer grupo de rock venezolano en pisar los escenarios de dicha nación .

Aquilino José Mata/ Informe 21

