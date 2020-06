 "Once were brothers", un documental sobre el auge y caída de The Band

En 1976 Martin Scorsese filmó el último concierto de The Band, titulado "El último vals". Cuatro décadas más tarde llega a España "Once were brothers", producido por el propio Scorsese y que funciona como prólogo de aquel desenlace, la historia de una de las bandas más influyentes del rock, con testimonios de Bruce Springsteen, Eric Clapton o el propio Scorsese.