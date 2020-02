 Norkys Batista anunció su nuevo compromiso de boda

View this post on Instagram

Quisiera estar embarazada, pero no lo estoy Me caso pronto, pero aún no tenemos el lugar... Por cierto será en #Venezuela CON LA GENTE QUE QUIERO Organizadora del Bochinche @susanafernandes1 y @motivarteccs En mi boda quiero tequeños, perro calientes, chupe, chicha patacones, pollo frito, bolitas de carne, quiero vallenato, changa, técnomerengue y Bailar salsa hasta mas no poder quiero una piñata gigante para darle bastante paloy a mitad de la rumba quiero estar en medias, esoooo sii te lo digo de una @douglastapiaoficial no me pienso quitar el vestido en toda la noche me lo quitaré bien curtiooooo de tanto bailar Dicho esto, VIDAAAAA MIIIIIAAAAAAA TE AMOOOOOOOOOOOAAAAAAHH Y POR CIERTO YO NO TOMOOO, PERO ESE DÍA TOMO ANIIIS Y RON Y QUE NINGÚN INVITADO SE QUEDE SIN TOMAR, hasta mi mamaaaaa va a tomar anis lo prometo#NorkysBatista