 Músicos se solidarizan con millones en cuarentena

El pasado 15 de marzo, el músico y cantante español, Alejandro Sanz y el colombiano Juanes, ofrecieron un concierto de más de una hora en vivo a través de la plataforma digital YouTube, con el objetivo de entretener a millones de personas obligadas al encierro por la crisis sanitaria.

Siguiendo la misma iniciativa, otros artistas han decido ofrecer conciertos en vivo por internet. Te compartimos algunos por si quieres disfrutar de ellos.

- Laura Pausini y Tiziano Ferro.

Los italianos ofrecieron un concierto vía Instagram el miércoles, según lo anunció la cantante en su cuenta."Las esperamos para pasar una velada juntos desde casa" , dijo Pausini.

Después de haberlo transmitido, colgó el enlace en su cuenta de Twitter.

Per chi non è riuscito a vedere la diretta Instagram con @TizianoFerro, ora potete guardala su IGTV! #IoRestoACasa



Para aquellos que no visteis el directo en Instagram junto a @TizianoFerro, ahora podéis verlo en IGTV! #YoMeQuedoEnCasa



WATCH IT HERE https://t.co/taz2mo6sbk pic.twitter.com/1phKfUjNSs

