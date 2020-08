 Modelo venezolana se destaca como reportera deportiva en Playmarkers

La beldad venezolana, quien salió de Venezuela en busca de lograr metas que claramente está viendo materializadas, está trabajando constantemente en el mundo del modelaje y de la actuación. Muestra de ello es que es la modelo principal de distintos videos musicales, entre los cuales destaca la versiona moderna de “Triller” y también “Neighborhood Suppler”, de los artistas Stunna 4 Vegas y Justin Rarri.

La modelo adelantó planes futuros los cuales se aprecian ambiciosos ya que entre ellos está escribir y publicar un libro.

“Actualmente me dedico al modelaje y la actuación y trabajo en otros proyectos diferentes al mundo artístico para desarrollarme también en mi carrera: el derecho. Quiero continuar en el mundo del periodismo que me apasiona, pero mi siguiente proyecto es publicar uno de mis libros en el cual he estado trabajando hace un par de años", expresó. NP

