 Martin Scorsese y Quentin Tarantino, nominados al Óscar a mejor director

Ya se dieron a conocer los nominados a los premios de la Academia de Hollywood entre ellos, en el renglón de "Mejor dirección" están: Martin Scorsese, The Irishman, Quentin Tarantino, Once Upon A Time In... Hollywood, Bong Joon Ho, Parasite Sam Mendes, "1917" Todd Phillips, Joker

Con Información de EFE

Informe21/LJ