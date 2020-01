 Los Obama nominados, ausencia de JLo, Beyoncé y más curiosidades de los Óscar

La Academia de Hollywood anunció sus candidatos para estos prestigiosos galardones, liderados por "Joker" con once candidaturas seguida de "The Irishman", "1917" y "Once Upon a Time... in Hollywood", que tienen diez menciones por cabeza.

Aunque la lista de nominados deja entre líneas otras anécdotas:

¿Irán los Obama a los Óscar?

Después de habitar en la Casa Blanca, Barack y Michelle Obama siguen engrosando su currículum. Ahora, el matrimonio puede añadir una nominación a los premios más importantes de la industria cinematográfica o, al menos, su compañía de producción.

La primera cinta de la productora de la pareja, "American Factory", es candidata a mejor documental. Aunque la nominación menciona a los realizadores del filme, se trata de un trabajo financiado y producido por los Obama.

"Me alegra ver la nominación al Óscar de 'American Factory' al mejor documental. Es el tipo de historia que no vemos con suficiente frecuencia (...). ¡Felicidades a todo el equipo!", escribió Barack en su cuenta de Twitter. ¿Le veremos junto a Michelle sobre la alfombra roja?

La ausencia de Jennifer López conmueve las redes sociales

El anuncio de las nominaciones comenzó con la mejor actriz de reparto: Laura Dern, Kathy Bates, Scarlett Johansson, Florence Pugh y Margot Robbie. Ni rastro de Jennifer López (JLo). Pero al minuto la ausencia de la artista latina se convirtió en el tema más comentado de las redes sociales, con miles de mensajes de lamento.

Desde que la crítica aclamase la actuación de JLo en "Hustlers", como bailarina erótica y estafadora, su nominación como actriz secundaria se daba por segura. De hecho, la cantante impulsó una intensa promoción para dejar claro a los miembros de la Academia que quería ese reconocimiento.

López volvió a lucir su despampanante vestido verde Versace, icónico en los Grammy del año 2000, e incluso prometió que dirigiría una película próximamente. Pero no ha sido suficiente para esa ansiada nominación.

Una decepción que ocupa titulares en el mundo latino.

Beyoncé, Robert de Niro y "Frozen", otras importantes ausencias

Los Óscar de este año no contarán con Beyoncé sobre su escenario. A pesar de que la estrella del pop ha cosechado éxitos por la banda sonora para la nueva versión de "The Lion King" -nominada a mejor álbum pop en los Grammy-, su interpretación no ha convencido en los Óscar.

Tampoco tiene candidatura Robert De Niro, protagonista de "The Irishman", una de las películas del año que, sin embargo, ha repartido menciones a Martin Scorsese (dirección), Al Pacino y Joe Pesci (reparto).

"Frozen 2" también quedó fuera a pesar de que su primera entrega ganó la estatuilla a mejor cinta de animación. Al menos Disney se contentará con su canción "Into The Unknown", que sí está nominada.

Mundo hispano: Triple ración española, relevo a México

Si el año pasado fue la edición de México con el éxito de "Roma", Alfonso Cuarón y Yalitza Aparacio, este año España tomará el relevo en el mundo hispano.

El país europeo cuenta con tres nominaciones: mejor película internacional para "Dolor y Gloria" de Pedro Almodóvar; mejor actor protagonista para Antonio Banderas y mejor cinta de animación para "Klaus", dirigida por Sergio Pablos.

Se trata de la quinta candidatura para Almodóvar, la primera para Banderas y una grata sorpresa para Pablos, que para quien no suene familiar su nombre es el creador de "Gru: Mi Villano Favorito" y los adorados Minions.

La victoria de la representación española es complicada, ya que "Dolor y Gloria" se batirá contra la gran favorita "Parasite" y la película animada lucha con pesos pesados como "Toy Story 4".

Otra nominación cayó sobre el mundo hispano: Para el mexicano Rodrigo Prieto, candidato a mejor fotografía por su trabajo en "The Irishman".

"Little Women", la novela de 1868 que aún recibe nominaciones en 2020

Publicada en 1868, "Little Women" revolucionó la literatura con valientes personajes femeninos y se enfrentó a las "guías de conducta para señoritas". Más de un siglo después, la historia escrita por Louisa May Alcott continúa recibiendo reconocimientos.

La última versión de esta obra, dirigida por Greta Gerwig, es candidata mejor película y otros cinco premios en los Óscar de 2020. Se trata de la cuarta adaptación cinematográfica nominada y, en total, el libro cuenta ya con 14 nominaciones en toda su historia.

Las directoras, ignoradas también en los Óscar

Las alarmas sonaron cuando la Asociación de Prensa Extranjera de Hollywood ignoró a las mujeres en los Globos de Oro y ahora ha vuelto a pasar. Ninguna mujer consiguió la nominación a mejor dirección, una categoría ocupada de nuevo por hombres en su totalidad.

Este año, varias películas dirigidas por mujeres eran favoritas: "The Farewell" de Lulu Wang; "Little Women" de Greta Gerwing y "A Beautiful Day in the Neighborhood" de Marielle Heller, pero ninguna ha sido reconocida como posible mejor directora frente a Martin Scorsese, Quentin Tarantino, Todd Philips, Sam Mendes y Bong Joon-Ho.

A pesar de ello, 62 mujeres fueron reconocidas este año. Un récord que supone un tercio de los nominados.

Martin Scorsese es el director vivo con más nominaciones al Óscar

Con su novena candidatura a mejor dirección, Scorsese es el cineasta vivo que más nominaciones ha recibido en toda su carrera. Además, tan solo está por detrás de las 12 de William Wyler ("Ben-Hur", 1959) para ser el director más nominado en la historia de los Óscar.

EFE / MV