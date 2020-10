 Los Latin Billboard 2020 comienzan con buena música

En el caso de los premios Emmys y Billboard anglosajones, se tuvieron que realizar en formato pregrabado y siguiendo estos lineamiento, el turno ahora fue de los Latin Billboard, los cuales se llevaron a cabo en BB&T Center en Sunrise, Florida, Estados Unidos.

Actores y cantantes, se dieron cita en la estado de lo florida para celebrar entre buena música, distanciamiento social y tapabocas, lo mejor de la música en este año tan difícil como lo ha sido el 2020.

La conducción contó con la participación de la venezolana Gaby Espino y también una serie de presentaciones que pusieron a más de uno a bailar.

@jesseyjoy “Love es Nuestro Idioma”

Advocating for gay righttss and making me cry #Billboards2020 pic.twitter.com/XpTo8pRrQr

— Anthony Vidal (@AnthonyVidalR) October 22, 2020