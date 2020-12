 Los Inmortales en concierto con Henrys Silva

De Cherry Navarro disfrutaremos de temas como “Aleluya”, “Chinita de Maracaibo”, “Yo Nací Para Quererte”, “Cartagenera”, “Como yo Te Quiero”. Mientras que de Nino Bravo canciones emblemáticas como “Cartas Amarillas”, “Noelia”, “Libre”, “Un Beso y Una Flor”, “Te Quiero Te Quiero”, “América” entre otras.

Protagonizado por el sensacional animador, cantante y actor Henrys Silva.

Aproximadamente en hora y media, vía streaming a través de la plataforma play.ticketmundo.com, Usted podrá disfrutar de los mejores éxitos de estas dos legendarias estrellas de la música de los 60 y 70, en la gran voz de Henrys Silva, quien además interpretará un mix de clásicos navideños como: “Llegó Navidad”, “Ven a mi casa esta Navidad”, “Tamborilero”, “Blanca Navidad”, “Mamma Mía No Llores Más”, “La Barca de Oro”, “Noche De Paz”, “Espléndida Noche”, “Santa Claus Llegó a la Ciudad”, “Joy to the World” y “Tornero”. Acompañado de la participación especial de jóvenes promesas de la música como Lenyis Rivero, Yanuaria Verde, Carlos Caballero, Rosmir Ríos y Samir Castillo, junto a una banda en vivo. NP

YS