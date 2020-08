 Locura por el reencuentro de Jennifer Aniston y Brad Pitt

Brad Pitt y Jennifer Aniston se reencontrarán para trabajar juntos, 15 años después de su separación. Conocida la noticia los fans del mundo estallaron en las redes sociales para alentar esta sociedad que es una fantasía de los amantes de las "parejas perfectas" de Hollywood.

Si bien en este proyecto también participarán muchos otros actores famosos como Julia Roberts, Matthew McConaughey, Henry Golding, Shia LaBeouf, Morgan Freeman, Jimmy Kimmel, o Sean Penn. Este último fue el protagonista de la comedia dirigida por Amy Heckerling en 1982.

Esta será la primera vez que Brad Pitt y su ex mujer trabajarán juntos desde su divorcio, pero no la primera que comparten pantalla. En 2001, cuando ya estaban casados, el actor participó en uno de los episodios de ‘Friends’, la serie que catapultó a Aniston a la fama. Pitt interpretaba a un ex compañero de instituto de Rachel, el personaje de Jennifer Aniston.

La lectura de guión se realizará a través de Facebook Live y Tiktok. Será ahí cuando sean desvelados los personajes que interpretará la ex pareja de actores y el resto de estrellas que participan en el proyecto.

Si bien los actores no han publicado nada en sus cuentas todavía, sus fanáticos sí están celebrando este reencuentro como si fuera a terminar en una reconciliación. ¿Sucederá?

Con información de Tucuman.telefe

EB