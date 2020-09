 Layan OG le sigue apostando al Hip Hop con “A veces”

Nacido hace 21 años en la parroquia Caricuao, bajo la tutela de una familia humilde, Layan OG creció con un gusto muy particular en lo que a música se refiere: El rap. Es que, aunque es un género común en las zonas populares de todo el país, y el mundo, no era lo que se acostumbraba a escuchar en casa. Sin embargo, sus padres no dejaron de apoyarlo en todo momento. Eso sí, con normas. Es por ello que el joven cantante dedica su día 50% a la música y 50% a sus estudios.