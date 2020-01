 Lasso conmovió a sus fanáticos tras estrenar “Odio que no te odio” (Video)

Días antes del lanzamiento de la canción, Lasso fue tendencia en Twitter durante varios días por publicar pequeños fragmentos de la canción, donde sus fanáticos aseguran haber llorado al escucharla.

odio que tu suéter ya no huela más a ti.

odio que no te despediste, aún cuando sabías que no volverías.

odio que te creí.

pero lo que más odio, es que no te odio y nunca lo haré.



en unas horas van a poder escuchar la canción más triste que he escrito#OdioQueNoTeOdio MAÑANA! pic.twitter.com/vFBUXBT2yt — Lasso (@LassoMusica) January 16, 2020

“Faltan horas para que puedan escuchar ‘Odio que no te odio’. Estoy que me muero de la ansiedad, no había tenido tanta desde ‘Un millón como tú’”, Expresó el cantante.

