 Las 7 mejores películas del 2019

Se terminó el año y es hora de repasar las mejores películas y las que dieron de qué hablar. 2019 será recordado como el año donde vivimos lo mejor de dos mundos en el cine. Por un lado, las películas de superhéroes llenaron las salas y nos dieron trabajos increíbles como Avengers: Endgame y The Joker. Y por el otro, directores de extraordinario talento y con un recorrido inmenso que nos dieron sus últimas películas. A continuación una lista para que la veas.

1-Once Upon a Time in Hollywood. Director: Quentin Tarantino

Del director de grandes películas como “Pulp Fiction”, “Inglorius Bastard” y “Kill Bill”, nos llegó este año “Once Upon a Time in Hollywood”, protagonizada por Brad Pitt y Leonardo Di Caprio y con las apariciones de grandes actores como Al Pacino y Margot Robbie.

La película narra la historia de Rick Dalton (Leonardo Di Caprio), un actor de televisión al que cuesta entrar al mundo del cine y busca recuperar su forma. Para esto tiene a su compañero y doble de riesgo, Cliff Booth (Brad Pitt). Este intento de Dalton por volver al estrellato se desarrolla en 1969, año en el que sucedieron los crímenes de la Familia Manson, crímenes que serán el foco central de la trama ya que los protagonistas viven en la misma calle donde fueron asesinados los integrantes de la Familia Manson.

Once Upon a Time in Hollywood fue nominada en la categoría de Mejor Película de Comedia o Musical en Globos de Oro y ha recaudado 372 millones de dólares. Está muy bien catalogada por los críticos y es sin duda una de las películas que tienes que ver.

2-The Joker. Director: Todd Phillips

DC estaba en un mal momento contra su gran rival, Marvel. Las últimas películas de la franquicia no habían tenido éxito y se encontraban en un problema, pero la historia tuvo un punto de inflexión cuando este 2019 se estrenó “The Joker”.

Dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix, la película narra los inicios del villano más conocido de los comics y nos cuenta cómo una persona con problemas mentales y maltratada por la sociedad se termina convirtiendo en un psicópata asesino.

Su éxito fue rotundo. En la taquilla recaudó un total de 2 mil millones de dólares y ha sido nominada a distintos premios como mejor película, la nominación más reciente fue a los Globos de Oro que se entregaran en 2020. “The Joker” se encuentra en estos momentos como la película revelación del año y seguramente competirá por grandes premios, tenla en tu lista.

3-Avengers: Endgame. Directores: Anthony Russo y Joe Russo

El fin de la saga, la película que definiría un universo; este 2019 Marvel cerró su serie de películas con una obra maestra de acción de 3 horas de duración en la que nos mezclan desde grandes combates hasta recuerdos de las películas anteriores, para terminar despidiendo con una de las escenas más emotivas de las películas de superhéroes.

Avengers: Endgame comienza en el momento en que termina Infinity War, Thanos ha ganado y los Avengers están procesando todo lo ocurrido: la desaparición de la mitad de la humanidad significa su derrota y con ella los problemas e inseguridades de nuestros héroes afloran. Desde aquí inicia una travesía por recuperar lo perdido en la que nuestros héroes irán cerrando sus dramas personales y con ellos, esta saga de películas que comenzó con Tony Stark (Robert Downey Jr.) siendo secuestrado para terminar volviéndose Iron Man.

Rompió récord en la taquilla, convirtiéndose en la más taquillera de la historia tras recaudar 2.7 mil millones de dólares durante su tiempo en cine. A pesar de su duración, la película no es densa y nos atrapa desde el minuto uno. Los fanes más acérrimos de la saga ya la vieron mil veces, así que tu la puedes verla de nuevo si no lo has hecho y si no, vela

4-Parasite. Director: Bong Joon-ho

El público en general no conocerá de esta película y tampoco al director, pero Parasite de Bong Joon-ho es una de las obras maestras de este año. Nominada en los Globos de Oro a mejor película y siendo aplaudida por los críticos. Es la historia de una familia pobre de Seúl en la que uno de sus integrantes empieza a trabajar en la casa de una familia acomodada, y todos comienzan a aprovecharse de los patronos. Se establece una relación casi de dependencia. La primera parte de la historia es una comedia que se va transformando en un drama lleno de suspenso.

Ha recaudado 124 millones de dólares y ganó la Palme d'Or de este año.

Si quieres pasar un buen rato viendo una obra maestra del séptimo arte esta es tu película que tiene implícita una crítica social importante: ¿Qué clase social vive de la otra? ¿Quién necesita a quién? Véanla, disfrutarán.

5-Marriage Story. Director: Noah Baumbach

Noam Baumbach ya tiene un gran historial, es el director de “Fantastic Mr Fox”, una comedia animada que nos cuenta las aventuras de un zorro que lucha contra unos granjeros que lo quieren matar, pero en esta ocasión esta película no es para reír.

Marriage Story cuenta el divorcio de Charlie Barber (Adam Driver) y de Nicole (Scarlette Johanson), uno es un famoso director de teatro de Nueva York y ella es su actriz estrella; se enamoraron en California y se casaron, pero, tras años de matrimonio y un hijo, las peleas afloraron y deciden divorciarse. Este es el inicio de esta historia que muestra la rudeza de separarse de un ser amado, las luchas legales y lo difícil del cambio.

Las actuaciones es lo mejor de la película. Cualquier persona que le guste el teatro tiene que sentarse a verla, eso sí, lo más probable es que llores.

6-The Irishman. Director: Martin Scorsese

Scorsese no se podía ir sin regalarnos otra joya de mafiosos, pero esta es un poco distinta. Ya los excesos y las fiestas desaparecen y se muestra la cara más fría, la del poder. Así es The Irishman.

Esta historia narra la vida de Frank Sheeran (Robert De Niro), un hitman de la mafia que por su relación con Russell Buffalino (Joe Pesci), un capo importante de la mafia, va ascendiendo posiciones hasta volverse uno de los hombres fuertes de la familia. Con esta posición logra convertirse en uno de los hombres cercanos del sindicalista corrupto y con nexos con la mafia, Jimmy Hoffa (Al Pacino). Y así se cuenta una historia de 3 horas que muestra gran parte de lo que era el poder de la mafia y cómo fue su desarrollo en EEUU durante la segunda mitad del siglo XX. A su vez, el enfoque que se le da al poder y a quienes lo manejan es importante. Ya no es ese personaje de los derroches; ahora se muestra a los que deciden sin tener que caer en los extremos, a quienes nada los perturba y a quienes toman decisiones importantes.

La película, como ya notaron, reúne a tres grandes de las películas de mafiosos: De Niro, Pacino y Pesci, quienes tienen una participación excelente. Estos tres grandes que ya están rozando el retiro, nos volvieron a dar otra muestra de talento y un mensaje: nunca se es demasiado viejo.

Sin duda, es una de las grandes recomendaciones que puedo hacer en esta lista, vayan, tómense su tiempo y véanla.

7-Los Dos Papas. Director: Fernado Meirelles

Para cerrar hay que hablar de una de las últimas del año. También de Netflix y dirigida por el brasileño, Fernando Meirelles, Los Dos Papas nos presenta la historia de lo que sucedió tiempo antes de la renuncia del Papa Benedicto XVI (Joseph Ratzinger) y cómo fueron las charlas entre éste y su sucesor, el Papa Francisco.

La película comienza con el conclave realizado tras la muerte del Papa Juan Pablo II, en ese momento, Joseph Ratzinger (Anthony Hopkins) es elegido Papa, pero había un cardenal que no le agradaba por su carácter liberal, Jorge Bergoglio (Jonathan Pryce). Años más tarde, Bergoglio le pide al Papa que firme su retirada, pero el Santo Padre tenía otros planes. Así comienza una larga discusión que nos muestra la diferencia entre estos dos hombres de fe, uno conservador y estudioso, otro liberal y con carácter más humilde; ambos recorren los errores del pasado. Los casos de corrupción bajo el mandato de Benedicto XVI y el papel de Francisco durante la dictadura de Videla.

La película nos cuenta una parte de la vida del Papa Francisco. Su juventud, cómo se unió a los jesuitas y su papel durante la dictadura de Videla son representadas en la película con Juan Minujín interpretando a un joven Bergoglio mientras afrontaba todo lo que vivió antes de ser quien es.

Sin duda es una gran obra, nos muestra que hasta los hombres de Dios tienen problemas que afrontar y que la política en la iglesia es algo ruda. Otra gran entrega de Netflix que se lleva el premio por ser la productora con más películas en esta lista. @dald96

Daniel Limongi / Informe 21