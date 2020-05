 La vergonzosa expulsión de una concursante de MasterChef

La cuarta entrega de la octava temporada del talent show culinario MasterChef, transmitida la noche de ayer lunes para Venezuela por el canal internacional de Televisión Española (TVE), estuvo marcada por la expulsión de la concursante Saray, quien se hizo notar por sus continuas faltas de respeto a los miembros del jurado a lo largo de su participación en el concurso. Pero la de anoche fue la más flagrante de todas, cuando entregó una perdiz cruda y sin desplumar, que se negó a cocinar, y la llamó “pájaro muerto en lo alto de un plato”.

Aquello provocó la indignación de los jueces que no dudaron en expulsarla automáticamente y disculparse con la audiencia por haberla elegido como concursante. “Nos hemos equivocado terriblemente contigo...”, decía el chef Jordi Cruz muy enfadado.

Saray comenzó la noche enfrentándose al jurado en la primera prueba, en la que tenía que preparar un postre, cuya elaboración fue ciertamente elemental, de principiante. Su actitud molestó tanto al jurado, que Jordi Cruz le entregó directamente el delantal negro, señal de que iría directamente a la ronda eliminatoria. Eso hizo perder los estribos a la aspirante, quien soltó un: “El aura podrida la tienen todos... Ya pueden tener mil millones de estrellas Michelines... la tienen la negra”.

A partir de ahí la cosa fue a peor, hasta que fue expulsada. En la última prueba los concursantes tenían que cocinar un plato con los ingredientes que encontrasen en una caja sorpresa. A Saray le tocó una perdiz, que venía entera y sin desplumar, tras negarse a cocinarla, decidió presentarla muerta con una salsa cubriéndola por encima. Ante la situación, Pepe Rodríguez, el otro chef miembro del jurado, la aconsejó de que no la presentara, pero ella hizo caso omiso.

La propuesta final, como ya dijimos, llevaba por título “Pájaro muerto en lo alto de un plato”, lo cual indignó al jurado de MasterChef 8 (la otra integrante es Samantha Vallejo-Nájera). “Te voy a ser franco... Que me faltes al respeto a mí, que lo has hecho, a tus compañeros, que también lo has hecho, al programa, a las miles de personas que se han quedado fuera... Lo que le has hecho a este producto no tiene justificación alguna. Ni se te ocurra abrir la boca. Nos hemos equivocado terriblemente contigo...”, soltaba un Jordi Cruz indignadísimo

“Te he advertido que no entregaras esto. Demuestras que no eres inteligente, mujer. Vienes con la gracia a hacer esta idiotez”, añadía Pepe Rodríguez.

Por su parte, Saray trataba de justificarse diciendo: “Desde que me dieron el delantal negro me bloquee, me sentí mal, no quería seguir en este programa”. Pero dicha justificación no le valió para que Cruz decidiese zanjar el asunto. “Te agradecería que te quites ese delantal que no te mereces y cruces esa puerta (la de salida) ahora”, pidió el cocinero.

“Bye, bye...”, susurraba con sorna la expulsada, mientras abandonaba el lugar regodeándose de la situación.

En las ocho ediciones de MasterChef España, "Pájaro muerto en lo alto de un plato” se coloca en el ranking de las peores elaboraciones culinarias realizadas allí, incluyendo al ya famoso “León come gambas”, que forma parte de los clásicos entre las más desastrosas elaboraciones del programa.

Aquilino José Mata/ Informe 21