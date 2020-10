 La Maldición de Bly Manor: Una serie que no asusta

Los que somos fanáticos del terror vimos con fascinación “La Maldición de Hill House”. Su ambiente aterrador rodeado de misterio, los fantasmas ocultos que los actores no veían, pero el espectador sí; unos personajes rotos por los miedos pasados

y varias horas de terror nos dieron a una de las mejores series de horror que se han realizado. Es por esto que cuando se anunció el estreno de otra serie del mismo universo los fans del horror nos emocionamos, pero el resultado fue decepcionante.

Dirigida por Mike Flanagan, “La Maldición de Bly Manor” nos cuenta la historia de Dani Clayton (Victoria Pedretti), una americana que es contratada por Henry Wingrave (Henry Thomas) para que sea la “au pair” de sus sobrinos huérfanos en la mansión de Bly Manor. Al llegar, Dani se consigue con Flora (Amelie Smith) y Miles (Benjamin Evan Ainsworth), a su vez de tres trabajadores de la mansión. Desde su llegada empiezan a pasar hechos extraños como que la ama de llaves, Hannah Grose (T'Nia Miller) se saltara las comidas, o que Flora le pidiese a Dani que no saliera de noche para que “ella” no la viera. A todo esto, hay que agregarle un fantasma del pasado que persigue a Dani y que aparece en cada espejo que ve. Todo esto crea en los primeros episodios un ambiente de tensión por lo desconocido que va incrementando en cada escena que se desarrolla en la oscuridad debido al impecable trabajo de cámara que nos ofrece un fantasma escondido en cada esquina. El problema es que este terror inicial se esfuma a partir del quinto episodio.

La serie pierde el factor terror a partir del quinto episodio donde lo que hay es una repetición de recuerdos de Grose que tratan de contarnos lo que ella vivió en la casa en el pasado. Desde aquí la historia se enfoca en el romance de Peter Quint (Oliver Jackson-Cohen), quien era el ayudante del tío de los niños, con la au pair anterior y que todos sabemos desde el inicio que está muerta, Rebecca Jessel (Tahirah Sharif).

Esto nos mete de lleno en un romance gótico donde abundan los diálogos, los saltos temporales y el romance, pero el terror desaparece a tal punto que se vuelve tedioso ver los episodios porque los diálogos y escenas románticas acaban con el clima de terror que tuvieron los primeros 4 episodios y nos meten en algo más parecido a un cuento de amor de Disney antes que en una serie de horror.

Sí, como romance gótico es una muy buena serie con un trabajo de dirección muy bien hecho, unos actores que lo hicieron muy bien y con un romance que está bien contado que termina en una situación agridulce que puede conmover a todos aquellos que no les guste el horror. De hecho, antes de escribir esta critica revisé en redes la opinión y la mayoría decía lo mismo: “terminaron llorando y no aterrados” y ese es el problema principal.

Si esta serie no se presentase con la oferta del horror seria un buen trabajo, pero es una serie de horror que no asusta. Los fantasmas dejan de ser seres diabólicos para ser la versión live-action de Gasparín con problemas y sentimientos que hacen que pierdas el miedo a lo desconocido y que la historia deje de tener sentido. Una serie de terror es para asustar, para taparse la cara en esa escena que sabes que va a pasar algo, no para pasar 3 episodios seguidos viendo la triste historia de amor entre un joven con problemas del pasado y una profesora que quiere superarse. Sí, que la serie se basa en una novela gótica llamada “The Turn of the Screw”, pero al igual que Hill House, ésta era una versión libre de la novela y se podían agregar elementos que asustaran.

Lastimosamente, esta es una critica debido a la decepción que causó. No es una historia mala, lo que pasa es que se espera terror y termina en romance.

En conclusión, si quieres pasar un susto en Halloween no la veas, ahora bien, si quieres llorar con tu pareja y ver una ficción propia de una producción de princesas de Disney esta es tu serie ideal. Sin horror y con mucho amor. @dald96

Daniel Limongi - Informe21