 La familia real británica tendrá una serie de los creadores de "Family Guy"

"The Prince", como se llamará la ficción, será una sátira ideada por Gary Janetti, uno de los productores de "Family Guy" que administra una cuenta de Instagram en la que se publican viñetas con parodias sobre la conocida familia, confirmó hoy HBO Max en sus redes sociales.

.@GaryJanetti is bringing the royal family to the HBO Max family with The Prince, which follows an animated Prince George spilling all that British Royal Tea https://t.co/1Ag9zDG5eW

— HBO Max (@hbomax) 21 de enero de 2020