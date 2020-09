 La banda venezolana Anakena anuncia “El ChaoCase”

Anakena despide su disco homónimo por todo lo alto, y por ello celebrará con un evento en línea el próximo 16 de septiembre a las 5:00 de la tarde (hora Venezuela). La banda venezolana, que suena con insistencia en las emisoras de radio con el sencillo Sanguchito y se mantiene entre los favoritos de las plataformas digitales, presentará el “El ChaoCase”, evento que combinará música e interacción con los miembros de la banda.

“El ChaoCase” se va a transmitir a través de la plataforma Play Ticket Mundo, tendrá una duración de 70 minutos y constará de dos partes: la primera, un conversatorio en vivo con Santiago de la Fuente (vocalista y guitarrista), Mikel Maury (vocalista), Antonio Romero (bajista) y Carlos “Mara” González (percusionista), quienes compartirán sus experiencias con el álbum, responderán las preguntas de sus fanáticos y hablarán de todo lo que prepara la banda para los próximos meses; la segunda, será un concierto de 25 minutos en el que participará toda la banda, cada uno grabado desde su casa, tocando las canciones con el formato en vivo.

El show no se transmitirá vía streaming, sin embargo, estará disponible por 24hrs en la plataforma @ticketmundoplay para que el público pueda verlo las veces que quiera.

“Este es el mismo show que hicimos con el ANK Of The Seas, ese crucero que nos inventamos para el lanzamiento del disco. Participaremos los diez músicos de la banda más los tres anteriores que se fueron del país, es decir, seremos trece músicos en el video, y es lo chévere porque es poder reunir a la familia Anakena y pasarla bien. Nos sentimos súper bien con este cierre, el tema del covid no nos ha dejado tocar como estaba planeado, pero al mismo tiempo nos ha acercado, gracias a la tecnología, y a pesar de no estar físicamente en el mismo lugar pues poder unirnos cada uno desde sus casas en diferentes países para recrear este show que fue tan increíble, nos tiene muy entusiasmados” comenta Santiago de la Fuente. NP

