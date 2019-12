 Kristen Stewart es nombrada Actriz de la Década

La Asociación de Críticos de Hollywood ha elegido a la estadounidense Kristen Stewart como la Actriz de la Década a pesar de que sus habilidades para la actuación han sido cuestionadas a través de los años, ya que muchos consideran que su expresión siempre es la misma.

"En el HCA estamos orgullosos de anunciar que Kristen Stewart recibirá el Premio Actriz de la Década en nuestra ceremonia el 9 de enero de 2020. La impresionante filmografía de Stewart incluye a Seberg, Personal Shopper, Clouds of Sils Maria, The Runaways y Charlie Angels", escribió la Asociación (HCA por sus siglas en inglés) vía Twitter.

We at the HCA are proud to announce that Kristen Stewart will receive the Actress of the Decade Award at our ceremony on January 9, 2020. Stewart's impressive filmography includes Seberg, Personal Shopper, Clouds of Sils Maria, The Runaways, and Charlie's Angels. #KristenStewart pic.twitter.com/OYpjKDQD2d

— Hollywood Critics Association (@LAOFCS) 13 de diciembre de 2019