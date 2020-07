 Kim Kardashian está "furiosa" con Kanye West por hablar de su hija en un mitin

Según fuente de la revista People, la socialité está "furiosa" con su marido. ¿La razón? Durante su primer discurso en la carrera presidencial a Estados Unidos, el músico reveló que la pareja consideró en abortar a su primogénita North.

“Durante un mes, dos y tres, hablamos de que ella (Kim Kardashian) no tuviera a la niña. Tenía las píldoras (abortivas) en la mano”, contó el artista en el mitin.

"Kim está asombrada de que Kanye hablara sobre North en el discurso", señaló la fuente. "Ella está furiosa porque compartió algo muy privado", agregó. La protagonista de "Keeping Up With the Kardashians" está preocupada por cómo estas revelaciones afectarán las vidas de sus cuatro hijos: North, Saint, Chicago y Psalm.

Otra fuente comentó que la relación de Kim Kardashian y Kanye West ha empezado a deteriorarse debido al comportamiento del rapero. "Las cosas se han roto significativamente entre los dos, y ha sucedido muy repentinamente", señaló.

