 José Gregorio Hernández recibe a sus devotos en Florida

Eduardo Sanabria (@edoilustrado) vive en Florida, EEUU, desde 2014. Es un artista plástico que no para. La semana pasada terminó un gran mural con la imagen de José Gregorio Hernández en el distrito de Wynwood, que se destaca por sus murales. El domingo, como quien no quiere, fue a ver su mural y compartió con quienes admiraban su obra:

--Los venezolanos, naturalmente saben que se trata de José Gregorio Hernández. Los gringos y los de otras nacionalidades, como ven a José Gregorio vestido de médico y de cirujano, creen que se trata de un homenaje a los trabajadores de la salud por lo del Covid 19.

Entre una pausa y otra, respondió varias preguntas vía whatsapp:

--Es un mural, algo que se estila mucho en Wynwood. Está en pleno corazón del distrito, en la calle 25 con 5ta avenida, Miami Florida. No sé cuánto mide, no lo he medido. Me dicen que 40 pies por 16. No sé cuánto es en metros. No es de los más grandes de la zona pero es graaande.

El mural de José Gregorio Hernández de @edoilustrado no es el más grande Wynwood pero de alto es como tres veces el tamaño del autor. pic.twitter.com/WRqrdNRTVp — Enrique Rondon Nieto (@erondoni) July 13, 2020

--Para la selección de la zona me ajuste a una ley no escrita que es la curaduría de las paredes. Los dueños de algunos establecimientos asignan a artistas la curaduría de la paredes y los curadores, a su vez, buscan artistas para la decoración. Por lo general, los dueños de las paredes cobran por el uso de ellas. Actualmente son muy caras porque quedan pocas. En mi caso tuve la suerte de conocer a un venezolano, residenciado en Estados Unidos, que tiene varias paredes bajo su responsabilidad y un día le dije que se acordara de mi cuando tuviera un rinconcito por ahí. Se trata de @golden305

--Los murales no tienen tiempo determinado de exhibición. Pueden durar un mes, un año, 24 horas. Hay muchas variables en juego. Si mañana viene alguien y ofrece 20 mil dólares por esa pared, José Gragorio sale. Por eso le pediré a José Gregorio el milagro de que se mantenga ahí.

--No soy exactamente un devoto de José Gregorio Hernádez pero conozco gente que le atribuye milagros. El curador que me dio la pared es uno. Él asegura que a su hijo lo salvó José Gregorio. Entre los visitantes estaba un muchacho que llegó cojeando y dijo que José Gregorio le salvó la pierna. Una señora se puso a llorar y dijo que tenía mucho que agradecerle a José Gregorio. Yo me asombré por la receptividad que ha tenido este mural, especialmente en la comunidad de venezolanos. El domingo vino bastante gente a pesar de la cuarentena que hay aquí en Florida, donde la pandemia está en pleno pico. Ha sido una reacción muy emotiva. Yo creo que nadie esperaba una imagen de José Gregorio en Wynwood.

@edoilustrado estuvo este domingo compartiendo con quienes fueron a ver su mural de José Gregorio Hernández en Florida. pic.twitter.com/CzueSe6rx2 — Enrique Rondon Nieto (@erondoni) July 13, 2020

Enrique Rondón Nieto