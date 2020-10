 Jane Fonda anima al voto con una clase de deporte a sus 82 años

"Vamos a prepararnos para ejercitar nuestro derecho al voto", comenta Fonda enfundada en traje de deporte al inicio de un video en el que también intervienen celebridades como Katy Perry, Orlando Bloom, Kerry Washington, Vanessa Hudgens y Amy Schumer.

La publicación, difundida este lunes en redes sociales, recuerda que esta semana termina el plazo para solicitar el voto en varios territorios de Estados Unidos ante las elecciones del 3 de noviembre.

"Necesitamos que estés en forma para la próxima carrera. Necesitamos que seas fuerte, necesito que estés concentrado, necesito que estés completamente comprometido con la tarea", destaca Fonda.

El video, promovido por la asociación Register2Vote (regístrate para votar), es una de las últimas campañas protagonizadas por famosos para ampliar la participación electoral con acciones similares a las que han liderado celebridades latinas como Eva Longoria y America Ferreira.

Let’s Get Registered!!!! . We’re getting in shape for the race of our lives this November and it has never been more important to exercise your right to vote. Many states have registration deadlines today so do not wait! Head to https://t.co/mUpXtwhF6s #ExerciseThatVote pic.twitter.com/FoumKnJLpO

— Jane Seymour Fonda (@Janefonda) October 5, 2020