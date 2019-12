  Isabella Rodríguez compartió su experiencia en el certamen Miss Mundo

Y digo que nos hace diferentes definitivamente por el trato de mis compañeras del concurso, hacia mí, nosotros tenemos algo lindo que hace traspasar fronteras y la verdad que ésta fue una experiencia que volvería a repetir, muchas veces”, subrayó la joven.

¿Qué planes en lo sucesivo tienes con tu proyecto social, “Yo Sueño, Yo Puedo”?

Este proyecto social es una labor para demostrar que los cambios a veces no se hacen sólo con dinero o solamente quizás con algo tangible. Mi mamá siempre me ha repetido que hasta una sonrisa puede cambiar una vida, y me parece bonito este trabajo que vine haciendo para las niñas de zonas vulneradas, que en principio y siempre se habló, es un proyecto que aspiramos se extienda a nivel nacional. Deseo continuar para que las niñas tengan estas herramientas y sepan qué papel fundamental tienen dentro de la sociedad, que reconozcan lo que las hace especiales y diferentes al resto del mundo. Para así poder comenzar un cambio, que ellas sean agentes de cambio. Es hora de hacer cosas lindas por nuestro país , por tu vecino, por tu amigo, por tu familia, por tu gente, pero de corazón hacerlas de verdad.

¿Qué fue lo primero que pensaste, cuando tu proyecto social fue elegido entre los diez mejores del mundo?

Imagínense, porque eran más de 100 proyectos sociales increíbles, hermosos, entre tantas iniciativas… Estoy feliz porque tras tanto trabajo, querer y tener tantas ganas de marcar la diferencia, así sea en pequeña escala se logró llevar al mundo esta realidad .

¿Cómo puedes decir que cambió tu vida esta experiencia, Isabella?

Tengo mucha más seguridad y estoy consciente del impacto que puedo tener, no solamente en mi país sino a nivel mundial también, por así decirlo, acá en esta posición somos vistos por el mundo entero. Las niñas se sienten tan apegadas a mí, me ven como un ejemplo. La idea es seguir demostrando quien es Isabella Rodríguez y que ellas se den cuenta de que nosotros no somos nuestras circunstancias, somos nuestras posibilidades. Un mensaje para todas las personas que logren escucharme: no importa lo que estén pasando, no importa su situación, su entorno, siempre y cuando tengan una meta clara y sepan lo que quieren, allí todo empieza a fluir.

“Venezuela es una de las más apoyadas por su país”

¿Cómo te recibieron en Petare cuando llegaste?

Fue hermosísimo, porque pensé que por la hora ya no habría nadie en la calle, pero llegué y había una tarima estaba repleto de personas. Las niñas tenían un vestuario, me hicieron una coreografía con gaitas y otras niñas también de una zona más arriba, y un chico súper talentoso que estuvo cantándome. Yo no logré traerme la corona, pero obtuve otra corona que es el cariño de todas las personas. Quedé arraigada en el corazón de todos los venezolanos y no hay nada más satisfactorio que sentir ese apoyo. Cuando estaba allá en Londres y le escuchaba decir a mis compañeras: ‘Venezuela es una de las más apoyadas por su país’, y ver que tu país se une para apoyarte de esa manera se siente muy bien.

¿Tienes planes de desempeñarte en el medio artístico?

Deseo continuar con mi proyecto ‘Yo Sueño, Yo Puedo’, es algo que tengo en mente quiero seguir ayudando, aportando, trabajando con las personas que se sumaron durante todo este tiempo, empresas y emprendedores y obviamente todo el que quiera colaborar bienvenido sea. Gracias a Dios hemos recibido ayuda, muchas personas aportaron ese granito de arena, a través de las redes sociales se acercaban y me decían que tenían insumos para un niño hospitalizado, por ejemplo. Tuvimos actividades en las cuales se donaron alimentos y esto me alegra mucho.

¿Cuál es el balance que puedes hacer de tu trayectoria en el certamen Miss Venezuela y Miss Mundo?

Es una experiencia que sin duda ha sido de mucho crecimiento, fue un año de mucho trabajo, con el voluntariado y de la mano con las actividades que tiene una Miss Venezuela, pero creo que el mayor aprendizaje que me llevo es que el mensaje que quería llevar llegó a los corazones de todos los venezolanos. Es satisfactorio hacer entender a las personas que más allá del lugar de donde vengas, más allá de lo que lleves encima, de la ropa y lujos, lo que importa es lo que llevas dentro de ti, tu esencia, lo que transmites, es lo más hermoso de toda esta experiencia. A veces soñamos muy pequeño, como seres humanos nos limitamos demasiado, es hora de empezar a soñar en grande de hacer planes en grande, más grandes de lo que imaginamos. Dios tiene un propósito grandioso con cada uno de nosotros y cuando vamos de su mano las puertas se abren. Los invito a soñar a que nunca se dejen llevar por las circunstancias, que sigamos adelante como venezolanos, unidos, así como estuvo casi un país entero unido el día de mi participación en el certamen, sí podemos unirnos para muchas cosas y hacer grandes cambios. NP

YS