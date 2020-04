 Isabela Amado es magia, romanticismo y toneladas de arte

Todo empezó cuando un amigo le insistió para que se inscribiera en el reality show “Señorita Bogotá” del canal City Tv, ella aceptó solo para que no insistiera más, pero cuando las cosas están destinadas a ser, suceden y así fue como 15 días después renunció a su trabajo y empezó en el programa. Su intención era llegar a un puesto administrativo dentro del canal pero para su sorpresa le encantó estar frente a las cámaras y descubrió que tenía talento para la actuación.

Así fue que cambió su rumbo e inicio un camino desde cero con un diploma colgado en la pared y en contra de todo pronóstico. Después del programa estudió actuación y decidió probar suerte en México, sin embargo, no le fue tan bien, ya que no tenía experiencia y nunca había vivido por fuera, pero no se rindió y se fue para Miami donde trabajó de host y modelo, aunque el modelaje no hace parte de sus aspiraciones fue una manera de entrar al medio del entretenimiento. Allí ganó un casting para un reality show de la UFC para Brasil el cual se grabó en Las Vegas y fue la primera colombiana es ser “Octagon Girl” dando a conocer su imagen a nivel mundial.

Es muy terca en el buen sentido, la mayoría de aventuras que ha vivido ha sido porque se ha arriesgado, todos le pueden decir que no, pero ella siempre hace lo que dicta su intuición. Es muy optimista y está convencida de vivir la vida que siempre ha soñado. Le gusta salir de su zona de confort por eso ha viajado y vivido en otras ciudades, estudió actuación para cine en New York ya que su gran sueño es llegar a Hollywood.

A finales del 2018 regresó a Colombia donde la televisión le abrió las puertas y empezó a actuar, lleva cinco series y por fin todo su esfuerzo está dando frutos. Su primera serie fue para Teleantioquia gracias a un casting que ganó mediante LMC Models, sobre el general José María Córdova; participó en la cuarta temporada de “Sin senos si hay paraíso” y su personaje era una rusa, también actuó en la serie cómica "Manual para caballeros" de Sony Latinoamérica que aún no ha salido; tuvo un papel en la serie “Las ausentes” de Telecafé y finalmente participó en la serie “Decisiones” de Telemundo. Actualmente se encuentra en el rodaje de la segunda temporada de una serie y estudiando unos guiones de unos largometrajes que están en proceso de ejecución.

Como artista es hipersensible, su personalidad es muy auténtica y peculiar, cree en otras dimensiones, seres de otros planetas, ángeles y es la reina del romanticismo, le encantan los poemas y las cartas. Ama en general todas las artes; le encanta bailar porque es como meditar, bailando sana, crece, suelta. Le fascina ver cine y está obsesionada con las películas clásicas, esas en blanco y negro. Y todos los días procura aprender algo nuevo que le ayude a perfeccionar su más preciado arte, la actuación, con el cual sueña llegar a festivales como Cannes e incluso hasta los premios Óscar. NP

YS