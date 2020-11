 Harry Styles es criticado tras su portada en Vogue por ser demasiado femenino

"No hay ninguna sociedad que pueda sobrevivir sin hombres fuertes", dijo Owens en la red social Twitter este lunes.

"En oriente, eso se sabe. En occidente, la continua feminización de nuestros hombres a la misma vez que se educa a nuestros niños en el marxismo no es una coincidencia", reflexionó la escritora.

"Es un ataque directo. Que vuelvan nuestros hombres varoniles", agregó.

Poco tardaron otras personalidades estadounidenses en contestar a Owens, conocida por sus declaraciones en favor del presidente Donald Trump y sus críticas al movimiento antirracista Black Lives Matter, empezando por la actriz Olivia Wilde, que dirige a Styles en su próxima película "Don't Worry, Darling", que la describió como "patética".

Good morning to #HarryStyles slaying in a dress on the cover of #Vogue and a reminder to wear WHATEVER makes you happy. pic.twitter.com/BC5LsdqNyo

— Leonardo Hernán (@Leoonno) November 17, 2020