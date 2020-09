 Gustavo Dudamel y María Valverde unen fuerzas con Pablo Neruda de testigo

Bajo el título "SOUND/STAGE", LA Phil, una de las orquestas más prestigiosas del mundo y que desde 2009 está bajos las órdenes de Dudamel, ha organizado este proyecto virtual con el que pretende seguir divulgando el repertorio clásico mientras la pandemia del coronavirus mantiene cerrados sus habituales recintos del Hollywood Bowl y del Walt Disney Concert Hall.

Así, "Love in the Time of COVID", que se estrenará en internet este viernes 25 de septiembre a las 10.00 hora local de Los Ángeles (17.00 GMT), será el primer episodio de esta serie de conciertos y contará con la narración en español de Valverde, con Dudamel al frente de LA Phil y con la mezzosoprano J'Nai Bridges como invitada especial.

El repertorio incluirá "Neruda Songs: 'Amor mio, si muero y tú no mueras'", una obra de Peter Lieberson inspirada en el poeta chileno.

También habrá espacio en "Love in the Time of COVID" para piezas de George Walker y Gustav Mahler.

Dudamel mostró hoy en su cuenta de Twitter un pequeño adelanto de "Love in the Time of COVID", en el que aparece el legendario Hollywood Bowl de Los Ángeles completamente vacío y en donde los miembros de LA Phil llevan mascarilla y mantienen la distancia de seguridad mientras interpretan las obras del programa.

"Amor mío, si muero y tú no mueres, no demos al dolor más territorio: amor mío, si mueres y no muero, no hay extensión como la que vivimos", dice Valverde en este adelanto.

"Love in the Time of COVID" supondrá una nueva colaboración de Dudamel y Valverde, que durante el confinamiento se asomaron juntos a la radio en el programa "En casa con Gustavo" que el venezolano usó en las primeras semanas de la pandemia para mantenerse en contacto con el público.

"Es una aventura hermosa poder compartir la música que nos gusta", dijo Dudamel en ese espacio radiofónico.

"Y la música que nos inspira. Es hermoso poder viajar a través de ella", añadió Valverde.

Asimismo, el año pasado participaron de la mano en una nueva mirada a "El sueño de una noche de verano" de Felix Mendelssohn.

"Fue una grabación que hicimos el año pasado en el Festival de Peralada (España). Fue una experiencia única, especial, llena de nervios", recordó Valverde en el programa "En casa con Gustavo". EFE

