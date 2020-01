 Gucci cuestiona los estereotipos masculinos con su nueva colección

Blusas, batas, tops y bolsos para hombre son algunos de los protagonistas del ecléctico desfile, firmado por el diseñador de la casa Alessandro Michele, que relaja los límites entre moda masculina y femenina.

Alrededor de un enorme péndulo, y con una iluminación minimalista, los modelos han desfilado luciendo abrigos de tallas grandes combinados con "shorts", vaqueros con roturas y todo tipo de accesorios, desde cruces hasta collares enjoyados.

El "show", bautizado como "Masculino plural", quiere dejar atrás los "estereotipos tóxicos que moldean la identidad masculina", según ha explicado Gucci en una nota compartida en las redes sociales.

‘It’s time to celebrate a man who is free to practice self-determination, without social constraints, without authoritarian sanctions, without suffocating stereotypes,’ notes on #GucciFW20 #mfw pic.twitter.com/OW0T1vzYyp

