 Gal Gadot y Timothée Chalamet, entre los presentadores de los Óscar

La Academia de Hollywood anunció este martes los nombres de nuevas celebridades que subirán al escenario para presentar y entregar los premios y las actuaciones, una lista que también incluye a Zazie Beetz, Will Ferrell, Mindy Kaling, Kelly Marie Tran y Kristen Wiig.

"Estamos entusiasmados de dar la bienvenida a estos talentosos artistas para celebrar las películas de este año. Cada uno aporta su propia energía y atractivo únicos a nuestra audiencia global", dijeron los productores de la ceremonia de los Óscar, Lynette Howell Taylor y Stephanie Allain, en un comunicado.

The countdown is on! Welcome some of our incredible #Oscars presenters. pic.twitter.com/mmGi16Xu8S

— The Academy (@TheAcademy) January 28, 2020