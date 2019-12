 Franco De Vita dedicó canción a Venezuela (Video)

“Que no me falte el aire cuando tenga que volver, Que no me arranquen de raiz que solo se nace una vez” Escribió @FrancoDeVita .

“Que no me falte el aire cuando tenga que volver,

Que no me arranquen de raiz que solo se nace una vez” pic.twitter.com/9yeQjK7JLj — Franco De Vita (@FrancoDeVita) December 18, 2019

Una de las frases más conmovedoras es la siguiente: “Así es la tierra hermosa que me vio nacer”.

YS/Informe21