 Fear City: el documental que relata la guerra contra la mafia

Todos hemos visto películas de mafiosos. Desde “ El Padrino ” hasta la más reciente “ El Irlandés”. La cultura popular tiene la palabra mafia muy presente, pero muy pocos saben hasta dónde la mafia tuvo control en EEUU . Es por esto que Netflix ha estrenado “ Fear City: New York vs. The Mafia ”, el documental que cuenta lo que se tuvo que hacer para acabar con el crimen organizado

La mafia fue una organización criminal que surgió en Italia y se expandió a EEUU tras las grandes migraciones de finales del siglo XIX . En los barrios de italianos comenzaron a surgir lideres criminales que se ganaban la vida con la extorsión, el tráfico de mercancía, principalmente el alcohol durante la época de la gran prohibición, y el robo. Debido a su estructura criminal y la fidelidad que tenían los integrantes de cada familia, como se les conocía, atacar a estas organizaciones se volvió complicado, lo que le permitió crecer adquiriendo poco a poco más poder.

La historia que nos relata este documental se sitúa en los años 70. Nueva York era controlada por la mafia, específicamente por lo que se conocía como "Las 5 Familias", las organizaciones criminales más importantes de la ciudad que, para evitar nuevos conflictos, se habían reunido y habían pactado una distribución de la zona y los negocios de Nueva York y del país.

Ante esto, el crimen se había desbordado y la corrupción era total . Era casi imposible acabar con estas organizaciones y las fuerzas de la ley se encontraban en problemas. Desde aquí se arranca una historia de 3 capítulos llena de entrevistas a miembros de la mafia y del FBI que, en palabras de ellos, vivieron el juego del gato y del ratón en primera persona.

La serie fue producida por Bart Layton, Adam Hawkins y Jon Liebman. Fue estrenada por Netflix el 22 de julio de este año y ha recibido un 8.08 de 10 en Rotten Tomatos . Si bien esta calificación es bastante buena, la critica ha tenido algunas quejas contra la serie, pero, en mi opinión, es una serie bastante entretenida que cuenta la parte que no se ha contado en la mayoría de las películas de mafiosos : todo lo que pasa para su captura.

Recomendada si quieres saber un poco más de la mafia. Vamos a seguir viendo algunos documentales que hay en Netflix sobre el crimen y sus investigaciones. @dald96

Daniel Limongi