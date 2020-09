 Fanny Ottati, comprometida a dar todo en la noche más linda del año #24Sep

En un nuevo formato, adaptado a las medidas de bioseguridad y prevención mundiales, dadas las circunstancias que vivimos por la pandemia COVID -19; Fanny Ottati tendrá la responsabilidad de conducir junto a José Andrés Padrón y la participación especial de Miss Venezuela 2018, Isabella Rodríguez; la primera parte de "La noche más linda del año", donde será seleccionada la candidata que viajará a representar a Venezuela en la septuagésima edición del certamen Miss World.

Fanny, ¿Cómo te sientes en esta nueva ocasión en la que conduces el Miss Venezuela?

Cada edición tiene su encanto... Me siento muy feliz, pero he transitado todos los estados de ánimo (risas). Definitivamente este ha sido un año de aprendizajes. Estar lejos de todos me ha hecho reflexionar y ser más agradecida, porque aún en la distancia, he sentido el amor de mi equipo mucho más de cerca. Estoy muy emocionada de compartir el escenario del Miss Venezuela una vez más con Henrys, José Andrés e Isabella. Y este año se une al equipo Cynthia Lander, una gran mujer, y no puedo estar más feliz de trabajar con gente bella y querida de Venezuela.

Así que sin dudarlo, puedo decir que la mejor bendición que he tenido en esta experiencia, es contar con mi equipo de trabajo que son "sensacionales" y gracias a ellos vuelvo a tener la oportunidad de palpar un nuevo sueño con mis propias manos.

Dada la situación de confinamiento por la pandemia ¿Como ha sido la experiencia en cuanto a la preparación de esta edición del MV?

¡Todo es nuevo! Nadie estaba preparado para esto, pero el creador es tan misericordioso que todos los días nos demuestra de que estamos hechos, y sin duda alguna, estamos hechos de su amor. Hoy más que nunca me siento en un nivel espiritual que me ha ayudado día a día.

Trabajar desde la distancia no es tan sencillo, pero repito mi equipo es un equipo ganador. Han sabido adaptarse a las condiciones... Con organización, paciencia y comunicación, estamos realizando una nueva edición que sé, será del agrado de los televidentes.

Como siempre, estoy comprometida a dar todo de mí. Cada vez que pongo el pie en un escenario ha sido desde el alma, lo más puro, y esta no será la excepción.

¿Qué opinas de compartir una vez más la conducción de este evento con José Andrés?

Tanto Henrys como José, son para mí algo que va más allá de una conducción... ¡No existen personas con las que me sienta más feliz trabajando! José Andrés y yo somos muy buenos amigos, sabemos comunicarnos con sólo mirarnos y eso se nota en cada transmisión de Súper Sábado Sensacional, y cada vez que compartimos escenario.

En esta ocasión, ¿quién será el responsable de tu estilismo y qué diseñador confeccionó tu vestuario?

Este año mi diseñador será Douglas Tapia, quien siempre ha estado en muchos momentos importantes de mi carrera; y mi estilismo está en las manos de Roberto Ramos, a quien admiro y respeto por su excelente trabajo.

Finalmente, Fanny agrega: "Estoy realmente feliz y agradecida... ¡AMO MI PAÍS! y trabajar para Venezuela siempre es una emoción y un gran reto. Quiero agradecer de verdad, desde mis emociones, a todos los que hacen posible esta transmisión. Soy una mujer que se siente afortunada por tenerlos no sólo como compañeros, sino también como amigos... Tengo ese susto sabroso en el pecho que sólo se irá el día después del Miss Venezuela.

Auténtica y cautivadora... Así es Fanny Ottati, quien el jueves 24 de septiembre, demostrará una vez más su talento en una noche de belleza inspiracional: Miss Venezuela 2020. En una transmisión exclusiva de Venevisión en señal abierta, venevision. tv (exclusivo para Venezuela) Ve Plus para Latinoamérica y Estados Unidos, y por MissVenezuela.tv, para el resto del mundo. NP

YS