 Famosos describen como una "bendición" y un "superpoder" el ser latino

"Si yo naciera de nuevo, pediría volver a ser latino", dijo, por su parte, el puertorriqueño Dalex consultado como los demás artistas sobre el contexto actual y la celebración en Estados Unidos del mes de la Herencia hispana.

"Para mí es nacer bendecido, por nuestra alegría, nuestras tradiciones y esa necesidad de que todos los que nos rodean estén bien", añadió el cantautor de "+Linda".

Para Royce, en tanto, que nació en la ciudad de Nueva York de padres dominicanos, el ser latino es "una ventaja en la vida, pues para comenzar te permite funcionar en dos culturas y en dos idiomas, incluso si no hablas bien español".

"Para mí ha sido una herramienta en todo sentido, desde mi primer trabajo me ayudó el ser latino. Claro, en mi carrera artística lo es aun más. No tendría esta carrera si no fuera por mi gente. Ser latino es un orgullo”, subrayó el artista, quien fue seleccionado para representar a la comunidad hispana en la reciente Convención Nacional Demócrata, donde se escogió a Joe Biden como candidato presidencial en EE.UU.

Además, como una forma de pagarle a su comunidad la vida que ha podido construir, el artista está usando su voz para alertar de a los jóvenes latinos sobre los peligros de la COVID-19, una enfermedad que sufrió él mismo hace un par de meses. También, para promover la importancia de votar.

El que este sea un año electoral en Estados Unidos -con comicios presidenciales el próximo 3 de noviembre, a los que concurrirá el actual mandatario Donald Turmp- hace el ser latino "más importante que nunca", coincidió Wilmer Valderrama, quien nació en Miami de padre venezolano y madre colombiana.

"Los latinos tenemos que encontrar nuestra voz y los que somos ciudadanos tenemos en esta ocasión el privilegio de alzar la voz por los que no pueden votar", señaló el artista, quien ha sido desde hace más de una década un activista a favor del voto.

"La experiencia inmigrante ha sido la razón de mi carrera. Todo lo que he hecho ha reflejado eso porque mi historia no es diferente a la de las millones de personas que han venido a este país a buscar una vida mejor", concluyó.

La conexión latina

El artista mexicano Christian Chávez, quien ha hecho su carrera entre México y Estados Unidos, afirmó que ser latino es su "superpoder".

"Es una forma de ver la vida con esperanza y con alegría, a pesar de los problemas. Es lo que me ha impulsado a salir adelante en momentos difíciles. Mi gente y mi cultura", explicó.

Chávez, quien viajó por toda América Latina cuando formó parte de la exitosa banda mexicana RBD, cree que mientras más latinos conoce "más fuerte" siente su latinidad y "el poder que eso da".

Alex Fernández, por su parte, reveló que tanto él como su familia, que incluye a los ídolos musicales Vicente Fernández (su abuelo), Alejandro Fernández (su padre) y Camila Fernández (su hermana), tienen "muy claro" que ser latinos es un "escudo”.

“Nosotros representamos no solo a México, sino a toda Latinoamérica con nuestra música. Representamos nuestra riqueza cultural, nuestra comida, nuestros bailes y nuestro talento, nuestra gente”, dijo el artista, quien decidió dedicarse a la música del mariachi.

En el video de su más reciente tema, “Lo que tú necesitas”, Alex comparte la pantalla con bailarines folclóricos mexicanos y expertos en la tradición del lazo.

Valores y alegría

Para la cantante colombiana Fanny Lu, ser latina también es "formar parte de una región que ama a la familia por encima de todo y que tiene una alegría especial".

La brasileña Anitta, en la misma línea, reconoce que hay grandes diferencias de idioma y culturales entre Brasil y el resto de América Latina, pero que se considera latina.

"Soy latina, porque lo que nos une es mucho más que lo que nos separa", afirmó.

“Quizá podemos decir que los brasileños somos latinos al doble, porque llevamos a la máxima expresión esa forma de ver la vida que nos hace crecer que todo se arregla y que es posible bailar y cantar aún cuando estamos llenos de problemas”, señaló.

Además, para Alexander Delgado y Randy Malcom, los cubanos del dueto Gente de Zona, ser latinos es "tener la fuerza para irse a otro país, donde uno muchas veces no habla el idioma y hasta algunas veces no conoce a nadie, y tener la felicidad de ver a otro latino, reconocerse y unirse".

