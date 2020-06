 Irene Esser confirmó ruptura con Andrés Manuel López Beltrán, hijo del presidente de México

La modelo y actriz venezolana Irene Esser ha confirmado el término de su relación sentimental con Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador.

Aunque la pareja siempre fue especialmente discreta respecto a la confirmación pública de su noviazgo, fue Irene quien fue clara comentando que actualmente se encuentra soltera, y sin ofrecer mayores detalles, confirmó que ya no sostiene una relación con el heredero del mandatario.

En una reciente entrevista online con la modelo mexicana Karin Ontiveros, ganadora de Nuestra Belleza México Bicentenario 2010 y compañera de Esser en el certamen Miss Universo 2012; además de contar anécdotas y detalles de dicho concurso, Irene se sinceró respecto a su estado civil actual.

Ontiveros fue frontal y le preguntó de forma directa: ‘¿Estás soltera?’, cuestión a la que Esser contestó un breve, pero contundente ‘Sí’. Dicha confirmación se suma a que en la cuenta de Instagram de la ex Miss Venezuela no aparecen fotografías en las que pose junto a su ex novio.

Y pese a que apenas este fin de semana la también hija de empresarios chocolateros confirmó la ruputura por voz propia, la separación de la pareja ya se había hecho pública debido a la publicación del portal Cuna de grillos, donde desde el pasado 2 de abril se dio por hecho que el hijo del mandatario tabasqueño y la guapa joven llevaban ya un mes de haber terminado su noviazgo.

“Andrés Manuel López Beltrán, el segundo hijo del Presidente de México, y la modelo venezolana Irene Esser han puesto una pausa en su noviazgo. La pareja, que acaparó los reflectores desde noviembre de 2018, lleva un mes de rompimiento. Él, en México; ella, en Venezuela”, fue el mensaje que publicó en Twitter el medio de comunicación comandado por el periodista Alberto Tavira.

Con un noviazgo que siempre se mantuvo en un bajo perfil, siendo que la primer ocasión en que la hoy ex pareja se dejó ver de forma pública ocurrió durante la toma de protesta de Andres Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, este fin de semana se dio por terminado oficialmente.

Desde aquel día, las apariciones de los entonces novios fueron espaciadas y cada vez más esporádicas, manteniendo los pormenores de su relación al margen de su imagen pública. Fue así que otra aparición notable fue hasta que el mandatario cumplió su primer año en el poder, y en aquella ceremonia encabezada por el Presidente en el Zócalo de la Ciudad de México, Irene y Andrés Manuel Junior se dejaron ver como pareja.

En noviembre de 2018, Esser habló públicamente por primera vez acerca de su relación, casi un año después de su primera aparición. Fue en una charla con el periodista venezolano Luis Olavarrieta en la que, a pregunta expresa y tras los recientes rumores de que habría contraído nupcias en secreto, la modelo contestó “No estoy casada. No me casaría en silencio, los invitaría a todos, cuando me case los voy a invitar”, dejando entrever que en aquel momento la posibilidad de formar una familia con el segundo hijo de AMLO era una factible posibilidad.

En aquella ocasión, además de confirmar que sí era novia del hijo del mandatario, compartió que era muy pronto para hablar de los resultados en el gobierno de su “suegro”, asegurando que su mandato apenas había comenzado.

Irene Esser se coronó como Miss Venezuela en 2011 y un año después se quedó con el segundo lugar del concurso Miss Universo. Posteriormente participó como protagonista en la serie Bolívar, dando vida al personaje de María Teresa del Toro.

