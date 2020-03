 Estos han sido los estrenos y rodajes de cine y TV suspendidos por COVID-19

Este es el listado actualizado hasta este lunes de los estrenos y rodajes, tanto de cine como de televisión, aplazados por el

COVID-19, la pandemia que ya suma unos 6.000 muertos y más de 165.000 contagiados en todo el mundo:

Estrenos

- "James Bond: No Time To Die"

- "Mulan"

- "Fast & Furious 9"

- "A Quiet Place Part II"

- "Peter Rabbit 2: The Runaway"

- "Little Fires Everywhere"

- "The Lovebirds"

- "The New Mutants"

- "Antlers"

Rodajes de cine

- "Mission Impossible: 7"

- "The Matrix 4" / (nuevo)

- "The Batman" / (nuevo)

- "The Little Mermaid"

- "Fantastic Beasts 3" / (nuevo)

- "Jurassic World: Dominion" / (nuevo)

- "Competencia ofiecial"

- Cinta biográfica sobre Elvis Presely sin título oficial

- "Nightmare Alley"

- "Shang-Chi and The Legend of the Ten Rings"

- "Home Alone"

- "Peter Pan & Wendy"

- "The Last Duel"

- "Birds of Paradise"

- "The Nightingale"

- "Red Notice" / (nuevo)

- "The Man From Toronto" / (nuevo)

Rodaje de televisión

- "Grey’s Anatomy"

- "The Falcon and The Winter Soldier"

- "The Handmaid’s Tale" / (nuevo)

- "Stranger Things" / (nuevo)

- "Euphoria" / (nuevo)

- "Lord of the Rings" / (nuevo)

- "The Walking Dead" / (nuevo)

- "Pose" / (nuevo)

- "Empire"/ (nuevo)

- "Peaky Blinders" / (nuevo)

- "The Morning Show"

- "Riverdale"

- "Grace and Frankie"

- "The Witcher"/ (nuevo)

- "WandaVision" / (nuevo)

- "Survivor"

- "The Amazing Race"

- "Law & Order: SVU"

- "NCIS"

- "The Late Show With Stephen Colbert"

- "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon and Late Night With Seth Meyers"

- Proyectos y pilotos actuales de Netflix para las próximas dos semanas. EFE

YS