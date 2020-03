 Esto le dijo Lasso a Daniela Alvarado y la redes estallaron (Video)

View this post on Instagram

Querido @lassomusica . No sabes el honor que siento de ser parte de tus fantasías y si te atreviste a decirlo en una entrevista, pues yo te agradezco públicamente porque me sentí súper halagada . Te mando un abrazo inmenso, adoro tus canciones . Ahora... Por favor, Lasso es muy chiquito para mi, no piensen que con esto le estoy echando los perros, recuerden que todo parte de la admiración, que como podrán observar, es mutua. Y para alguien como yo, que le lleva unos cuantos añitos a Lasso, esto es supeerrrr halagador