 Eloísa Maturén radiografía a sus invitados en “La Rocolera”

Recordada por sus actuaciones en la película “Liz en septiembre”, de Fina Torres, o en el musical “Chicago”, presentado en Caracas, Eloísa Maturén incursiona en el formato de televisión on demand, y presenta, vía Youtube y Spotify- “La Rocolera”, un ameno espacio de entrevistas, donde la anfitriona viaja por la vida de cada uno de sus invitado y sus canciones preferidas.

“El programa nació de la necesidad de compartir con la gente los pequeños rituales diarios que me ayudan a mantener la cordura, no importa la situación. La canción precisa puede ayudar a deshacerme del mal humor o relajarme después de un día de tensión. Por supuesto, que detrás de la música está siempre la posibilidad del baile ¡y no hay nada más terapéutico en la vida!” , afirma la actriz.

“La Rocolera” se inició el pasado 30 de marzo y la primera invitada fue la actriz María Gabriela de Farías , a la que han seguido George Harris, Mariaca Semprún, Juan Carlos Arciniegas, Mauricio Arcas, Elba Escobar y David Mazarri, entre otros. Y próximamente estarán otras figuras , como los españoles María Valverde, Javier Cámara y Fernando Guallar, el salsero nicaragüense Luis Enrique, el uruguayo Jorge Drexler y los venezolanos Karina, Catherine Fulop, Nella Rojas, Luigi Sciamanna, Diego Matheuz y Edgar Ramírez. Además, tendrá episodios en inglés -con subtítulos-, como el que hará con el arquitecto Frank Gehry .

“La música nos acompaña, nos lleva de la mano, es como una compañera silente” , comenta Eloísa Maturén, quien al 3 de julio registraba casi 30 episodios, todos disponibles en su canal de Youtube.

“Decidí desempolvar mi traje de periodista para conversar con amigos actores, músicos, escritores, directores, poetas y deportistas sobre música, su música. Entonces les pregunto ¿cuáles han sido las seis canciones fundamentales que han marcado tu vida?. Ha sido un viaje hermoso, donde la música se mezcla con la nostalgia y la vida. En media hora hacemos un recorrido de lo pagano y lo sublime, un viaje en el tiempo, a la memoria emotiva . Para recibir las notificaciones de cada nuevo capítulo es conveniente suscribirse al canal.

Eloísa Maturén se inició de niña en el ballet, una de sus grandes pasiones . La actuación tocó a su puerta con la película de Fina Torres y el musical “Chicago”. Recientemente participó en la obra teatral del Colony Theatre de Miami, “Gente ociosa”, donde alternó con Tania Sarabia, Elba Escobar, Javier Vidal y Luigi Sciamanna, entre otros.

“Ahora estoy preparando un nuevo programa, que se llama "Imperfect", distinto a "La Rocolera", mucho más estructurado, en un tono más formal. Es un mapa de ruta, una serie de entrevistas en las que comparto con la audiencia las herramientas que he utilizado estos últimos cinco años para conectarme con el lado más auténtico de mí misma”, revela la artista.

Aquilino José Mata/ Informe 21