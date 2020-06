 Ellos son los patriarcas de las dinastías artísticas hispanas

La lista incluye a grandes de la música como Vicente Fernández y Julio Iglesias, así como actores y productores de la talla de Ricardo Darín y Eugenio Derbez, que este año tendrán que festejar el Día de los Padres lejos de sus hijos o nietos por las medidas de aislamiento social a consecuencia de la pandemia del coronavirus.

Iglesias, José Luis Rodríguez "El Puma" y Pedro Rivera están, además, en el grupo de población de riesgo debido a sus edades. Aun así, todos son adorados por sus familias y sus fanáticos, que además de disfrutar de su trabajo, les agradecen el de sus retoños.

Familia de cantantes

Vicente Fernández, por ejemplo, no solo tiene una voz prodigiosa, sino que es el papá de Alejandro Fernández, a quien introdujo en el mundo del mariachi aunque le disgustó un poco cuando decidió que también quería cantar pop.

La tercera generación ya ha dado dos cantantes, Alex Fernández y Camila Fernández. Los dos, producto del primer matrimonio de El Potrillo con la mexicana América Ginand, han lanzado una carrera profesional, el primero dentro de la música regional mexicana y la segunda en el mundo pop.

Otra de las grandes dinastías dentro de la música mexicana es la que comenzó el ya fallecido Antonio Aguilar. Su hijo Pepe Aguilar es uno de los grandes y más respetados del género de la ranchera hoy en día.

Ángela Aguilar, la hija menor, es considerada como la gran promesa del género. Con apenas 16 años, ya ganó un Latin Grammy y su talento es indiscutible.

El mundo de la música de Banda tiene a varios clanes exitosos, pero ninguna tan conocida como la familia Rivera. El patriarca Pedro Rivera no solo canta, sino que lanzó con su disquera Discos Acuario las carreras de sus hijos, la fallecida Jenni Rivera y Lupillo Rivera, ambos muy exitosos.

La hija mayor de Jenni Rivera, Chiquis Rivera, lleva tres discos de varios géneros de música mexicana, que incluyen banda, ranchera, cumbia y hasta quebradita.

Más familia musicales

Dos de los grandes baladistas de la música, el español Julio Iglesias y el venezolano El Puma, también procrearon camadas de artistas.

La familia Iglesias tiene a Enrique, quien es uno de los artistas más reconocidos del mundo, y a Julio José. Por su parte, las tres hijas de Rodríguez se han dedicado al espectáculo.

Las mayores Liliana y Lilibeth, quienes no tienen contacto con su padre, son cantantes y actrices.

La hija menor de El Puma, Génesis Rodríguez, comenzó su carrera en las telenovelas de Telemundo y actualmente se abre camino en Hollywood.

El argentinovenezolano Ricardo Montaner es otro que ha generado mucho talento artístico. Sus hijos mayores Héctor y Alejandro se han dedicado a la música, pero detrás del escenario. Los tres menores ya han alcanzado fama internacional.

Ricky y Mau forman uno de los duetos más exitosos de la música pop, además de ser compositores de renombre en el mundo urbano.

La menor, Evaluna, ya ha dirigido videos musicales y es una de las protagonistas de la serie "Club 57" de Nickelodeon.

Generaciones de actores

Los patriarcas latinos de la actuación también han dado mucho talento, como en el caso del mexicano Eugenio Derbez, uno de los latinos más reconocidos de Hollywood gracias a películas como "No se aceptan devoluciones" y "How to be a Latin Lover", además de en América Latina por su exitosa serie "La familia P. Luche".

Su hija mayor, Aislinn Derbez, es una de las actrices más buscadas de México para las comedias románticas del cine. El siguiente, Vadhir Derbez, es actor y cantante mientras que el menor de los hombres, José Eduardo Derbez, que tuvo con la gran dama de las telenovelas Victoria Ruffo, tiene dotes tanto para el drama como para la comedia.

Humberto Zurita tuvo dos hijos con la fallecida actriz argentina Christian Bach y ambos son actores y guionistas. El mayor, Sebastián Zurita, también es director de teatro. El menor, Emiliano Zurita, tiene además experiencia como escenógrafo.

Ambos escribieron y protagonizan la nueva serie de Amazon Prime "Como sobrevivir soltero", que se estrena este julio.

El actor argentino Ricardo Darín confía tanto en el talento de su hijo, conocido como El Chino Darín, que hizo con él la película "La odisea de los giles". También se ha sumado a la familia la española Úrsula Corberó (Tokio en "La casa de papel"), quien es la pareja del joven Darín.

Su compatriota Guillermo Francella, comediante y destacado actor en Argentina, con películas como "El Clan", "Corazón de León" y "El secreto de sus ojos", es otro de los que pasó el amor por el escenario en los genes.

Su hijo Nicolás Francella es cantante, actor y productor. Johanna Francella, en tanto, protagoniza "Millenials", la serie de Netflix. Y también participó en la telenovela "Golpe al corazón" junto a Eleonora Wexler, Sebastián Estevenéz y Miguel Ángel Rodríguez. EFE

