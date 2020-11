 Elenco de "Emily in Paris" confirma una segunda temporada de la serie

La noticia fue confirmada por el propio elenco de la serie a través de un video subido a las redes sociales de Netflix.

En la secuencia, los actores y actrices aparecen mencionando “Deux”, es decir, “dos” en francés. “Emily in Paris regresará para una temporada 2”, escribieron desde la plataforma de streaming en la publicación.

Por el momento no hay más detalles en torno a esta nueva temporada como su fecha de estreno, por lo que habrá que esperar para tener más novedades.

Emily in Paris se estrenó a inicios de octubre en el catálogo de la plataforma, y de inmediato entró a la lista de lo más visto en Netflix en Chile.

La producción, protagonizada por Lily Collins, cuenta la historia de Emily, una ejecutiva conocedora de las redes sociales que es enviada a París para dar una perspectiva norteamericana a una pequeña agencia de marketing, adquirida por la empresa donde trabaja.

La joven millenial -que por cierto no habla francés- se enamora de la ciudad, pero debe hacer frente a sus colegas que no la aprecian para nada, una jefa que no la soporta y una nueva vida de soltera.

