 El video viral donde Daniel Craig dice ser un actor “increíblemente serio” (Video)

El británico, presente en el show Saturday Night Live, hizo un video en el que se presenta con un semblante muy marcado diciendo unas líneas. "Soy Daniel Craig, soy un actor increíblemente serio. Una de las cosas que deben saber sobre mí es que no me dedico a las redes sociales".

Tras mencionar estas palabras, el último protagonista de la saga James Bond muestra un perrito con sus manos a ritmo de merengue y cambia completamente su actitud demostrando que en realidad no es tan serio como parece.

This is Daniel Craig.

An incredibly serious actor. pic.twitter.com/LdIXup0q9V

— Saturday Night Live - SNL (@nbcsnl) March 6, 2020