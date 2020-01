 El tenor mexicano Ramón Vargas demanda "una mejor política cultural"

A pesar de que reconoció que "se han hecho esfuerzos importantes" para el desarrollo de la ópera en México, Vargas apostó por seguir trabajando en "la difusión y el apoyo de las artes".

El tenor aseguró que los profesionales de la música clásica en general, y de la ópera en particular, tienen la impresión de que "muchos Gobiernos, no solo el mexicano, piensan que la cultura y el arte son un lujo y no una necesidad de la sociedad".

Por ello, pidió el acercamiento de este tipo de arte a la sociedad para poder acabar con la imagen de elitismo con que cuenta entre los ciudadanos.

Al fin y al cabo, estas piezas "presentan emociones humanas completamente actuales", confirmó a Efe el intérprete.

Entre las propuestas de Vargas para alcanzar la aproximación al público figuran llevar la ópera a las escuelas o invitar a los jóvenes a los ensayos de las grandes producciones, para que se vayan familiarizando con el género. Así, no verían a esta realidad como algo "extraño" y "lejano".

"A los niños no les nace el amor a la música si nadie se la enseña", subrayó.

"La gente piensa que la ópera es arcaica y acartonada, pero, en realidad, muchas de las puestas en escena son muy cercanas a la realidad de nuestro tiempo", defendió.

Al mismo tiempo, el tenor criticó que algunos espacios de Ciudad de México hayan descuidado parte de su esencia, como el Palacio de Bellas Artes.

"Se volvió un teatro ecléctico y perdió el motivo por el cual se creó", denunció Vargas, al tiempo que recordaba que este escenario se fundó para "la ópera, el ballet y la Sinfónica".

Sin embargo, ahora se habría convertido en "un emblema" en el que "todo el mundo quiere estar", criticó.

"El Palacio de Bellas Artes es el único teatro en México que funciona de manera regular para hacer ópera", subrayó el tenor, una disciplina que "es muy compleja" porque "reúne a muchas artes, como la orquesta, el ballet, el coro, al escenógrafo, etcétera".

Ramón Vargas es un tenor mexicano nacido en 1960 en Ciudad de México, debutando oficialmente en la ópera en 1982 con tan solo 23 años, en la capital de su país.

En 1986 se trasladó a Europa, pasando por centros de estudios y compañías de diferentes países, como Italia o Austria. Ha actuado en diferentes escenarios de Europa y América.

Sus próximas apariciones tendrán lugar en Los Ángeles (EE.UU.), Hamburgo (Alemania), Madrid (España) o México. EFE

